Amerikai részvények az elnökválasztási hajrában - online előadás MA

Továbbra is az amerikai elnökválasztási kampány és az újabb fiskális mentőcsomag körüli politikai játszma mozgatja érdemben a tőzsdéket, a megszokotthoz képest csapongóbb árfolyammozgásokat produkálva, ami a bizonytalanság természetes velejárója. Ugyanakkor ez a terep jó lehetőségeket teremt mind a rövid, mind a hosszabb távon játszó tőzsdei kereskedőknek, kérdés csak az, hogy felismerjük-e a kínálkozó alkalmakat. A kérdés eldöntésében segíthet a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

A szeptemberi tőzsdei korrekció után az október emelkedést hozott, de jó eséllyel nem egyirányú utcába futottak bele az árfolyamok, hanem a sűrű változékonyság lehet inkább jellemző a november eleji elnökválasztásokig. Ez a tőzsdei hangulat jobbára a rövidebb távú kereskedők terepe, mivel gyorsabb döntéseket igényel. Persze a változékony hangulatban benne van egy jelentősebb korrekció valószínűsége is, ott pedig a hosszabb távú játékosoknak csillan fel a lehetőség a bevásárlásra. Az szinte biztos, hogy a Wall Street pedig bármelyik jelöltben meg tudja találni a tőzsde számára pozitív forgatókönyvet ilyen támogató jegybanki környezetben.

De még így sem mindig egyszerű megtalálni azokat a részvényeket, sztorikat, amelyek rövid vagy hosszabb távon is jó célpontnak tűnnek, emellett óriási befektetői érzelmi töltet is társul a március óta látott tőzsdei meneteléshez. Akik jó áron tudtak vásárolni, azoknak esetleg remeghet a kezük a szép profitokat látván, de vélhetően még többen maradtak ki, és nem hisznek a szemüknek, hogy mi történt az elmúlt fél évben. De hogy tisztábban láthassunk és tervezhessünk, szükség van jó elemzésre, a lehetőségek feltárására és potenciális ötletek megfogalmazására.

Szóval ha a hosszabb folyamatok mellett az is érdekel téged, hogy miképpen tudsz a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból is nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak amerikai részvény témában.

Az előadás tematikája:

SP500 és Nasdaq100 index elemzése

A meghatározó amerikai részvénysztorik

Piaci aktualitások elemzése, ötletelés

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. október 22. 18:00 - 18:45

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

