Elromlott a hangulat Amerikában, ütik az aranyat is

A piacnyitást követően a DAX is mínuszban, 1,3 százalékkal került lejjebb az index, de a többi európai tőzsdén is negatív a hangulat, például a CAC és a FTSE is közel 1 százalékkal esett és szinte minden máshol is hasonló tapasztalható. Úgy tűnik a várakozásokkal összhangban átragadt a tegnapi rossz amerikai hangulat.