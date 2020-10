Vállalati beszámolóktól lesznek hangosak a tőzsdék jövő héten

Jövő héten felpörög a gyorsjelentési szezon, mind Európából, mind Amerikából érkeznek majd beszámolók. Talán a hét legizgalmasabb napja a csütörtök lesz, mikor többek között a Volkswagen és a nagy amerikai technológiai vállalatok is közzéteszik legfrissebb számaikat.

Jövő héten indul csak be igazán a vállalati gyorsjelentési szezon, hétfőn jelent Európa legnagyobb tech cége, az SAP.

jelent Európa legnagyobb tech cége, az SAP. Kedden többek között a HSBC és a BP számait ismerhetjük meg.

többek között a HSBC és a BP számait ismerhetjük meg. Szerdán jelent a Deutsche Bank.

jelent a Deutsche Bank. Csütörtökön többek között a Shell és a Volkswagen is közzéteszi legfrissebb számait.

többek között a Shell és a Volkswagen is közzéteszi legfrissebb számait. Pénteken pedig a Total zárja a sort.

Fontosabb európai gyorsjelentések Európai vállalatok Dátum Országkód SAP 2020.10.26 DE Novartis 2020.10.27 CH Santander 2020.10.27 ES BP 2020.10.27 GB Covestro 2020.10.27 DE HSBC Holdings 2020.10.27 GB Deutsche Bank 2020.10.28 DE Orange 2020.10.29 FR MTU Aero Engines 2020.10.29 DE Shell 2020.10.29 NL Sanofi 2020.10.29 FR Volkswagen 2020.10.29 DE OMV 2020.10.29 AT Airbus 2020.10.29 NL Total 2020.10.30 FR Forrás: Refinitiv, Portfolio

Az óceán másik partjáról valósággal záporozni fognak a gyorsjelentések, a hetet a Hasbro indítja hétfőn .

. Kedden jelent többek között a Microsoft, az AMD, és a Pfizer.

jelent többek között a Microsoft, az AMD, és a Pfizer. Szerdán teszi közzé legfrissebb számait a Visa, a Mastercard és a Boeing is.

teszi közzé legfrissebb számait a Visa, a Mastercard és a Boeing is. Csütörtökön érkeznek a technológiai behemótok beszámolói, jelent az Apple, az Amazon, az Alphabet, és a Facebook.

érkeznek a technológiai behemótok beszámolói, jelent az Apple, az Amazon, az Alphabet, és a Facebook. A tengerentúlon a hetet az olajcégek zárják, az Exxon Mobil, és a Chevron is közzéteszi legfrissebb számait pénteken.

Fontosabb amerikai gyorsjelentések Amerikai Vállalatok Dátum Országkód Hasbro 2020.10.26 US Advanced Micro Devices 2020.10.27 US Microsoft 2020.10.27 US Merck & Co 2020.10.27 US Pfizer 2020.10.27 US 3M 2020.10.27 US Caterpillar 2020.10.27 US Ford Motor 2020.10.28 US eBay 2020.10.28 US Gilead Sciences 2020.10.28 US Visa 2020.10.28 US Mastercard 2020.10.28 US Boeing 2020.10.28 US Royal Caribbean Cruises 2020.10.28 US General Electric 2020.10.28 US Kellogg 2020.10.29 US Kraft Heinz 2020.10.29 US Twitter 2020.10.29 US Starbucks 2020.10.29 US MGM Resorts International 2020.10.29 US Alphabet 2020.10.29 US Amazon.com 2020.10.29 US Activision Blizzard 2020.10.29 US Apple 2020.10.29 US Facebook 2020.10.29 US Moderna 2020.10.29 US Exxon Mobil 2020.10.30 US Chevron 2020.10.30 US Under Armour 2020.10.30 US Forrás: Refinitiv, Portfolio

A várakozások szerint a koronavírus-járvány a második negyedév után a harmadik negyedévre is komoly csapást mért,

AZ AMERIKAI VÁLLALATOK PROFITJA TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKKAL ZUHANHATOTT AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ VISZONYÍTVA.

Az április-júniusi helyzethez képest már kisebb mértékű lehet a visszaesés, egy lassú felépülés elindult, de még így is a második legnagyobb mértékű profitcsökkenést könyvelhették el az amerikai vállalatok 2009 óta. Ezzel együtt az elmúlt hét negyedévből hat zárulhatott profitcsökkenéssel és a teljes 2020-as évre is profitcsökkenés várható.

Ha belekalkuláljuk azt is, hogy jellemzően pozitív meglepetést okoznak a vállalatok, még akkor is, az átlagos felülteljesítéssel számolva legalább 15 százalékos profitcsökkenés várható a harmadik negyedévben az 500 legnagyobb amerikai vállalatnál. (Az elmúlt öt évben átlagosan az S&P 500 indexben szereplő vállalatok 73 százaléka számolt be az elemzői várakozásokat felülmúló egy részvényre jutó eredményről, a felülteljesítés mértéke 5,6 százalék volt átlagban.)

Címlapkép: Robert Nickelsberg/Getty Images