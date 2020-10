Elromlott a hangulat Amerikában, már csak a Nasdaq tartja magát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A mai nap során javarészt estek az ázsiai tőzsdék, a befektetők leginkább a növekvő koronavírus-esetszámokra és a késlekedő amerikai stimulusra koncentráltak, de a kínai 14. öt éves terv meghiredésére is figyelni fognak a következő napokban. A tegnapi, a járványhelyzet fokozódásának betudható csúnya esés után ma mérsékelten nyitottak az európai tőzsdék, a kereskedés késődélelőtti óráiban azonban jelentősen romlott a befektetői hangulat, a legtöbb ország indexe negatív tartományban mozgott. A koradélutáni órákra bár átmenetileg mérséklődött a rossz hangulat, a kereskedés vége felé közeledve ismét egyre több ország tőzsdéje került át negatív tartományba, több vezető börze is 1 százalékos mínusz alatt zárt. Tegnap október legnagyobb esését produkálta az amerikai Dow Index, ma a tegnapi záróérték körül nyitottak a vezető amerikai börzék. Ok lehet az optimizmusra a vakcinagyártó AstraZenecával kapcsolatos fejlemény, az ellenszer elméletileg idős és fiatal személyeket is egyaránt véd.