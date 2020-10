Elromlott a hangulat Európában, esnek a vezető tőzsdeindexek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap Európában és az USA-ban rossz volt a hangulat a tőzsdéken, Amerikában a Dow a kereskedés egy szakaszában több mint 950 pontot veszített az értékéből, záráskor azonban már csak 650 pontos pontos esést mutatott – ezzel is a hónap legjelentősebb esését produkálta az index. A mai nap során javarészt estek az ázsiai tőzsdék is, úgy látszik, a rossz hangulat világszerte kialakult. A befektetők leginkább a növekvő koronavírus-esetszámokra és a késlekedő amerikai stimulusra koncentráltak, de a kínai 14. öt éves terv meghiredésére is figyelni fognak a befektetők. A tegnapi, a járványhelyzet fokozódásának betudható csúnya esés után ma mérsékelten nyitottak az európai tőzsdék, a kereskedés késődélutáni óráiban azonban jelentősen romlott a befektetői hangulat, a legtöbb ország indexe negatív tartományban mozog.