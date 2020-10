Jim Cramer is megszólalt a tőzsdei esésről – Most egyszerűen mindenki fél

Az elmúlt napok lejtmenete után ma begyorsult az esés, Jim Cramer szerint jó lenne részvényeket venni, de most nehéz, mert egyszerűen mindenki fél a friss koronavírus-számok miatt.

Nehéz most részvényeket venni, amikor látod ezeket a koronavírus-számokat,

mondta a CNBC tőzsdei megmondóembere, Jim Cramer.

A guru az után beszélt, hogy az elmúlt napok tőzsdei esése ma begyorsult, a vezető európai részvényindexek 2-4 százalékot estek,

a fontosabb amerikai részvényindexek 2,5 százalékkal kerültek lejjebb.

Kár hogy most ilyen nehéz részvényeket venni, mert a gazdasági stimulussal együtt nagyon csábítóak ezek a részvények, folytatta Cramer, aki hozzátette:

Azt gondolom, hogy most mindenki fél.

Cramer szerint az amerikai befektetők is figyelik az európai helyzetet, ami befolyásolja a hangulatot a Wall Streeten is. Cramer figyelmeztetett arra a veszélyre is, hogy esetleg újra gazdasági lezárásokra kerül sor anélkül, hogy gazdaságélénkítő lépéseket tennének. Ellenkező esetben, stimulusok mellett újra a vállalati eredmények kerülnének előtérbe, amik egyébként kifejezetten jók, mondta Jim Cramer.

(CNBC)

Címlapkép: Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images