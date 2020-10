Nincs megállás, az amerikai tőzsdéken is nagy az esés

Csúnya esést látunk a tőzsdéken szerdán, szinte az összes vezető index mínuszban van. Alapvetően hasonló hangulatban telt a kereskedés a hét korábbi részében is, miután a koronavírus európai terjedése miatt sorra szigorítanak a korlátozó intézkedéseken az országok. A mai esést is részben egy ilyen esemény váltotta ki, miután Angela Merkel német kancellár szigorúbb korlátozásokat szorgalmaz, az utazások és társas események visszaszorítását javasolja, beleértve a bárok, éttermek és szabadidős létesítmények bezárását november végéig. Mindeközben Emmanuel Macron francia államfő szerda este élő televíziós beszédben újabb korlátozásokat jelent be a koronavírus-járvány fokozódó terjedése miatt, ami sajtóértesülések szerint akár négy hétig tartó országos karantén is lehet.

Nem csak az európai, de a tengerentúli tőzsdéket is eléri a rossz hangulat, az amerikai határidős indexek kivétel nélkül mínuszban állnak, a határidős Dow 472 pontot esett, így jelen állás szerint 1,5 százalékos mínuszban nyithat az index. A határidős S&P 500 egyébként 1,3 százalékos mínuszban áll, míg a határidős Nasdaq ma is jobban teljesít, 0,7 százalékos eséssel.