Rekordokat döntve lett újra nyereséges a Fiat Chrysler

A gyenge előző negyedév után erős harmadik negyedévet zárt a Fiat Chrysler, és bár az értékesítés összességében csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest, a társaságnak sikerült profitot termelnie, ráadásul a bázisidőszakot jelentősen meghaladó mértékben.

Közzétette legfrissebb számait Fiat Chrysler, a harmadik negyedévben a gyártó és a konszolidációs körbe bevont lányvállalatok összértékesítése a tavalyi év azonos időszakához képest 6 százalékkal 967 ezer darab járműre esett vissza. Miközben a cég legnagyobb piaci zsugorodtak a tavalyi évhez képest, a gyártó piaci részesedése az EMEA régióban és Latin-Amerikában nőtt, Észak-Amerikában pedig maradt a tavalyi szinten.

Részben az értékesítés visszaesésének betudhatóan az árbevétel is csökkent, szintén 6 százalékkal, így 25,8 milliárd eurós bevételt könyvelt el a cég.

Talán ami a legnagyobb meglepetés volt a gyorsjelentésben, hogy a cég újra nyereséget tudott felmutatni, ráadásul a tavalyi év azonos időszakához képest is 16 százalékkal 2,3 milliárd euróra nőtt a tisztított üzemi eredmény, ami közel duplája volt az 1,15 milliárd dolláros elemzői várakozásnak, és egyben rekordnak is számít. A rekord üzemi eredmény mellett az üzemi marzs is rekord szintre emelkedett, tavalyi 7,2 százalékról 160 bázisponttal 8,8 százalékra. Az adózott eredmény szintén nőtt, a tavalyi szinthez viszonyítva 21 százalékkal 1,5 milliárd euróra, míg tisztított EPS 20 százalékkal 0,97 euróra emelkedett.

A társaság likviditási helyzete is jelentős mértékben javult, a tavalyi 17,5 milliárd euróhoz képest 27,1 milliárd euró készpénze volt a cégnek szeptember 30-án.

A kilátásokkal kapcsolatban a cég az összes piacán felfelé módosította az értékesítésre vonatkozó idei várakozását. A gyártó korábban visszavonta az idei évre szóló iránymutatását, viszont ezzel kapcsolatban is kaptunk frissítést, most üzemi eredmény soron 3-3,5 milliárd dollárt várnak a 2020-as pénzügyi évre, viszont hozzátették, hogy a mostani iránymutatás feltételezi, hogy nem lesz újabb jelentősebb diszrupció a koronavírus miatt.

Korábban egyébként írtunk róla, hogy Reuters az ügyhöz közelálló forrására hivatkozva arról számolt be, hogy zöld utat adnak az EU-s trösztellenes felügyeleti szervek a PSA és a Fiat Chrysler egyesülésének. A 38 milliárd dolláros üzlet keretében a világ negyedik legnagyobb autógyártója jöhet létre.

A Fiat Chrysler árfolyam a rossz nemzetközi hangulat mellett esik az olasz tőzsdén, bár a kezdeti csúnya mínuszt sikerült ledolgoznia az árfolyamnak, így ma 2,5 százalékkal került lejjebb, idén pedig 18,9 százalékot gyengült.

