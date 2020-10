Itt vannak a legfontosabb számok arról, hogy mit tett a járvány a tech óriásokkal

Egyszerre zúdult a befektetőkre csütörtökön, a zárás utáni kereskedésben a legnagyobb technológiai cégek harmadik negyedéves gyorsjelentése, az Alphabet, az Apple, az Amazon, a Facebook és a Twitter is publikálta negyedéves számait. Míg a Google anyavállalata, az Alphabet árfolyama szárnyalt az eredményeket követően, az Apple esett, a Twitter pedig valósággal zuhant. Ezekre a cégekre azért is kiemelten figyelnek a befektetők, mivel idén, a koronavírus-válság közepette a tőzsdei rali elsődleges hajtóerejét jelentették.

A technológiai óriások negyedéves számai vegyes képet mutatnak. A Facebook, az Alphabet és az Amazon gyorsjelentése inkább pozitív képet festett, ami azt jelzi (főleg h a Microsoft pár nappal korábbi gyorsjelentését is figyelembe vesszük), hogy a legnagyobb amerikai vállalatoknak a koronavírus alatt is sikerült bővülni és felülteljesítették a kisebb versenytársakat, ahogy a járvány felgyorsulása az online vásárlás, a streaming médiaszolgáltatások és általánosságban a technológiai megoldások felé terelte az embereket.

Az Alphabet és a Facebook is erős növekedésről számolt be a hirdetési bevételeiket illetően, viszont a jövő évvel kapcsolatban bizonytalanságának adott hangot a jellemzően konzervatív kilátásokat megfogalmazó Facebook. Az Apple-nél közben az iPhone-eladások elmaradtak a várakozásoktól (a lezárt negyedév még nem tartalmazza az 5G-s telefonok, a 12-es sorozat értékesítéseit), de a negyedéves bevétel és a profit így is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A Twitternél az új felhasználók száma okozott csalódást, aminek hatására március óta nem látott, 17 százalékos zuhanást szenvedett el a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben. Az Amazon rekordbevételről számolt be a harmadik negyedévre, a karácsonyi időszakban pedig a bevételek megugrására számít, a rossz hír viszont, hogy a prognózisai szerint a járvány miatt a költségei is megnövekszenek majd.

