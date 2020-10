Javul a hangulat, dolgozzák le a korábbi mínuszokat a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a csütörtöki kereskedés még jó hangulatban telt a tengerentúlon, úgy néz ki, hogy a pénteki kereskedést ismét a kockázatkerülő hangulat jellemzi, ezt láttuk az ázsiai tőzsdéken is, és az amerikai határidős részvényindexek állása alapján is mínuszok jöhetnek majd a tengerentúlon, emellett Európában is eséssel indult a pénteki kereskedés, azonban a vártnál jobb gazdasági adatok után elkezdték ledolgozni a korábbi mínuszokat az európai tőzsdék.