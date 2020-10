Közel háromszorosára nőtt az arany tőzsdei kereslete, kielégíthetetlen a befektetők étvágya

Az idei év egyik kétségtelenül nagy slágerterméke az arany, amelynek árfolyama eddig idén több, mint 23 százalékot emelkedett és ebbe már benne van az augusztusi 2000 dollár feletti csúcsokat követő korrekció is. A nemesfém kilátásai pedig hosszú távon továbbra is kiválóak, amit támogat az alacsony kamatkörnyezet és az inflációs aggodalmak is. Az aranykeresletnek azonban számos összetevője van és ezeket is érdemes figyelembe venni. A globális kereslet ugyanis jelentős mértékben csökkent, miközben a kínálat nem esett hasonló mértékben, ami intő jel is lehet rövidebb távon. Az arany tőzsdei kereslete azonban mindeközben közel háromszorosára nőtt, amit a befeketetők kielégíthetetlen étvágya hajt.