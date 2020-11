Ez a legnagyobb félelem az amerikai elnökválasztással kapcsolatban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Teljesen más gazdasági környezetre kell felkészülniük a befektetőknek attól függően, hogy Donald Trump vagy Joe Biden nyeri az amerikai elnökválasztást, hiszen eltérő pályán haladhat a gazdaság az adók, kormányzati kiadások, de a kereskedelmi megállapodások terén is. Jelenleg Biden esélyesebb a közvéleménykutatások szerint, de a csatatér államokban szoros a verseny, amely már 4 évvel ezelőtt is sikert hozott Trump számára. A piacnak a legrosszabb hír egy megtámadott végeredmény lenne, melyben a bizonytalanság hosszabb távon is fennmaradna.