Pluszban zárt Amerika

Turbulens időszak volt a múlt hét a tőzsdéken, részben a koronavírus miatti korlátozásokkal kapcsolatos aggodalmak következtében több nap is csúnya esést láttunk, azonban hétfőn fordulat állt be, Ázsiában kedvező makroadatokat követően emelkedtek a tőzsdék, Európában pedig kezdetben mérsékelt elmozdulással indult a kereskedés, majd a nyitástól távolodva egyre feljebb kerültek a vezető indexek, részben itt is a kedvező makrogazdasági adatok fűtötték az optimizmust. A tengerentúli tőzsdék szintén emelkednek a hétfői kereskedésben, a Dow és az S&P pluszabn zárt, a Nasdaq enyhe visszaeséssel zárta a napot.