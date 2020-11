Koronavírus: lefeleződött a világ legnagyobb olajtársaságának profitja

A világ legnagyobb oljatársaságának, a Saudi Aramconak a nyereségei gyakorlatilag lefeleződtek a most szeptemberben véget ért negyedévben, a ma közzétett gyorsjelentés alapján. A társaságot, hasonlóan európai és amerikai versenytársaihoz, komolyan megviselte a koronavírus-járvány miatt összeomló olajkereslet. Érdekesség azonban, hogy az olcsó helyi olajnak köszönhetően a vállalat ettől függetlenül még bőven nyereséges volt idén.

A Saudi Aramo harmadik negyedéves nyeresége ezzel 11,8 milliárd dollár körül alakult, ami mintegy fele a tavalyi év hasonló időszakában elért 21,3 milliárd dollárnak. Az egész eddigi évet tekintve teljesen hasonló a helyzet, a nyereség nagyjából 50 százaléka a tavalyinak. Ezzel az szaúdi olajóriás még mindig nagyságrendekkel jobb helyzetben van, mint európai vagy amerikai versenytársai, akik masszívan veszteségesek voltak a koronavírus-járvány miatt összeomló keresletnek köszönhetően.

Ennek oka természetesen az, hogy a szaúdi olaj kitermelési költségei a világon a legalacsonyabbak.

Ez persze különösen nem vigasztalja az államot, amely 98,5 százalékban tulajdonolja a vállalatot, míg a maradék közkézen forog. Ezzel ugyanis jelentősen csökkennek az állami bevételek is.

A mostani eredmények egyébként megfelelnek az elemzők által vártaknak, és javulást jelent a második negyedév számaihoz képest.

További jó hír, hogy a vállalat fenntartja az osztalékok mértékét is, amely 18,75 milliárd dollár volt a negyedévben.

Az Aramco szinte minden üzletága rosszabbul teljesített, beleértve a kutatás-termelést és a finomítás-kereskedelmet is, utóbbi ráadásul idén eddig veszteséges is, valamint a royalty bevételek is csökkentek. Más társaságokhoz hasonlóan az Aramco is jelentősen megvágta a tőkeberuházási költségeit, amelyet a Bernstein egy elemzője így kommentált:

A korábbi tőkeberuházási tervek a kapacitások növelésével voltak kapcsolatosak, ezekre pedig jelenleg nincs piaci igény, így ez egy prudens lépés a vállalat részéről.

A Saudi Aramco árfolyama idén 2 százalékot csökkent, a mai jelentés után 0,58 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images