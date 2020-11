Nagyot ralizik a Mol, a nap egyik sztárja a magyar tőzsdén

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma nagyot ralizik a Mol és ezzel a BUX index legjobban teljesítő tagja is egyben. Az emelkedés mögött részben az áll, hogy ma emelkedik az olaj ára, másrészt az elemzői várakozások alapján péntek hajnalban a körülményekhez képest egészen jó negyedévről számolhat be a Mol, az erről szóló elemzői várakozások már kijöttek, ezt árazzák be a befektetők most.