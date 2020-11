Szombattól megint nem jár egy szakaszon a 3-as metró

Szombaton elkezdődik az M3 metró felújításának következő etapja, lezárják a Lehel tér és a Nagyvárad tér közötti szakaszt. Az útvonalon metrópótló busz közlekedik majd.

Lezárják az M3 metró Lehel tér és Nagyvárad tér közé eső szakaszát 2020. november 7-étől, szombattól, mert elkezdődik a metrófelújítás harmadik, egyben utolsó nagyobb etapja.

Ettől a naptól a metró Kőbánya-Kispest felől a Nagyvárad térig, Újpest-központ felől pedig a Lehel térig közlekedik. A Nagyvárad tér és a Lehel tér között M3 jelzéssel metrópótló busz közlekedik majd a közúti kapacitások teljes kihasználásával, a csúcsidőben 45 másodpercenként indulva, gyorsaságuk érdekében a lehető legtöbb szakaszon buszsávban haladva. A Lehel térre érkezők belvárosba való eljutását segíti a hétköznap a reggeli és a délutáni csúcsidőben, a Lehel tér és a Nyugati tér között közlekedő M14-es pótlóbusz. Számos végállomáson és csomópontban tartalékbuszok állnak majd rendelkezésre, hogy gyorsan forgalomba állíthatók legyenek szükség esetén.

Ahogy az északi, majd a déli szakaszon végzett metrófelújítás idején, a BKK a legtöbb városrész felől most is bővíti a lezárt belvárosi metrószakaszt elkerülő, közvetlenül a belváros vagy az üzemelő metróvonalak felé közlekedő járatok kínálatát. Érdemes megfontolni, hogy belvárosi úti célunkat ne feltétlenül a metrópótló buszokkal, hanem az azok mellett valós alternatívát jelentő, nagy kapacitású felszíni járatok – köztük az új 2M villamosjárat, a hétköznap is meghosszabbított útvonalon közlekedő 72M, illetve az angyalföldi Vizafogón a Dagály utcáig meghosszabbított útvonalú 79M trolibusz – igénybevételével érjük el. A belvárosban kedvező átszállási lehetőségeket kínál emellett az M1, az M2 és az M4 metróvonal, a 4-6-os villamos, a sűrűbben közlekedő 2-es villamos és a kiskörúti villamosok – áll a BKK közleményében.