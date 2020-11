Borongós a hangulat Európában, a magyar index üdítő kivétel

Első ránézésre a körülményekhez és a várakozásokhoz képest értelmezhetetlenül nagyot ment a Mol a harmadik negyedévben. Második ránézésre is. A minden szempontból kifejezetten gyenge és egyébként masszívan veszteséges második negyedév után akkora fordulat következett be, amire kevesen számítottak, a Mol a várakozásoknál lényegesen jobb számokat szállított. Az Upstreamben az ACG akvizíció, a Downstreamben a kimagasló finomítói kihasználtság és feldolgozási arány hozott nagy eredményjavulást, az új sztár, a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens pedig egy laza új rekorddal jelentkezett be, az EBITDA-ja összemérhető a két nagy alaptevékenység eredményével. Az év eddigi számai alapján a menedzsment is optimistább lett, és már elérhetőnek tartja a korában kitűzött eredménysáv felső szélét.