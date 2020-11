Az európai börzék raliznak, de a magyar tőzsde csúnyán lefordult

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár múlt pénteken lényegében stagnáltak az amerikai indexek, az egész hetet tekintve nagy ralit láttunk, amely részben annak volt betudható, hogy a piac elkezdte beárazni a Biden-elnökség melletti republikánus szenátus forgatókönyvet. A hétvégén eldőlt az amerikai elnökválasztás eredménye, amelyet a piacok Ázsiában kedvezően fogadtak, de Európában is emelkedést látunk, valamint az amerikai határidős indexek is jelentős pluszban állnak. Szembemegy ma a nemzetközi hangulattal a magyar tőzsde azt követően, hogy Orbán Viktor új korlátozó intézkedéseket jelentett be.