Már tudjuk, hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást - Mi lesz most a tőzsdékkel?

Amellett, hogy Joe Biden nyerte az amerikai elnökválasztást, nagy jelentősége van annak is a részvénypiaci kilátások szempontjából, hogy kié lesz a szenátusi többség, ami csak januárban derülhet ki. A technológia szektorral érdemes óvatosnak lenni, a bankszektor viszont lassan vonzó lehet - mondta el véleményét három hazai alapkezelő, Cser Tamás, Elek Péter és Zsiday Viktor a Portfolio-nak a globális tőzsdei kilátásokkal kapcsolatban.

Hazai alapkezelőket kérdeztünk meg a globális és hazai részvénypiaci kilátásokról az amerikai elnökválasztás eredményei fényében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen hatása lehet az elnökválasztásnak a részvénypiacokra, beárazták-e már a tőzsdék Joe Biden győzelmét, melyek most a legnagyobb kockázatok a világban és mely szektorokat érdemes figyelni, vagy éppen kerülni.

Cser Tamás, Hold Alapkezelő, vezető részvényportfólió menedzser és igazgatósági tag

Cser Tamás szerint az amerikai elnökválasztást együtt érdemes nézni a szenátusi választással, ahol az az érdekes helyzet állt elő, hogy csak január 5-i georgiai megismételt szavazás után fogjuk tudni a végeredményt.

Mindennek nagy jelentősége van, mert Biden csak akkor tudna jelentős változtatásokat elérni, ha a demokratáké lenne a szenátusi többség.

A piac a választások utáni napokban jelentősen elmozdult abba az irányba, amit a republikánus többség indokolna, de teljesen nem zárhatja ki a fordulatot.

Amennyiben mégis megszereznék a demokraták a szenátusi többséget, akkor megnyílna az út Biden társasági adóemelési tervei előtt, ami negatívan érinthetné az amerikai részvényeket, különösen a technológiai szektorban, ahol a szabályozási kérdések is felerősödhetnek. A napokban közzétett pozitív Pfizer vakcinahírekre jelentősen emelkedtek a részvénypiacok, különösen a ciklikusan érzékeny szektorok. Ez a viselkedés bőven indokolt lehet a ciklikus szektorok múltbeli alulteljesítése miatt, de ha negatív fordulat állna be a vírus kapcsán (például valami nemkívánt mellékhatás lépne fel a vakcinával), arra jelentősen eshetne a piac. Végezetül - megosztott törvényhozás esetén - fontos kérdés az is, milyen kompromisszumra tudnak jutni a demokraták és republikánusok a gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatban, amire az új vírushullám miatt szükség van.

Azzal kapcsolatban, hogy mely szektorok lehetnek felülteljesítők és melyeket érdemes kerülni, Cser Tamás elmondta, hogy az elmúlt pár évben és azon belül is különösen idén rendkívül nagy mértékben teljesítették felül a növekedési részvények az értékalapú részvényeket, amelyek inkább a ciklikus szektorokban találhatóak. Így a következő években - ahogy túl kezdünk lenni a koronaválságon – a ciklikusabb és nyomottan árazott szektorok, a vírus eddigi vesztesei vállhatnak felülteljesítővé (például bank vagy energiaszektor, ipari cégek, közlekedés) és a technológiai szektor lehet a vesztes.

Cser Tamás szerint a magyar piacon felülreprezentált a ciklikus és így mostanában nem kedvelt bank és energiaszektor, ezért a koronavírusból való kilábalás elindulásával párhuzamosan megkezdődhet a magyar tőzsde felzárkózása is. Azonban az EU-s mentőcsomag – amire nagy szüksége lenne a gazdaságnak – körüli vita jelenthet még kockázatot.

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő, befektetési igazgató

Elek Péter nem vár jelentős emelkedést sem az idei év hátralévő részében, sem a következő évben.

Véleményem szerint az elnökválasztás eldőlt, elképzelhető, hogy a vesztes még megpróbál hangoskodni, de a lényegen nem fog változtatni, Joe Biden kap négy évet a Fehér Házban.

A nagyon nagy hurráoptimizmus, ami kialakult az elmúlt egy hétben, elég komolyan beárazta – sőt, talán túl is árazta – a demokrata elnök jövőbeli potenciális hozzáadott értékét.

Szektorrotáció lehet, kellene is, hogy legyen, az eddig nagyon jól teljesítő tech szektorban várható egy jelentősebb korrekció, míg az úgynevezett value részvényekben egy erősebb catch up, hiszen elég ritkán látni olyan értékeltségeket, amiket ezekben a szektorokban most látunk. Ugyanakkor a tech szektor súlya akkora lett az indexekben, hogy hiába teljesítenek jól a value részvények, a tech szektor gyengébb teljesítése miatt az indexek növekedése limitált.

A részvénypiacokra leselkedő kockázatokkal kapcsolatban Elek Péter szerint kockázatokból sok van, aminek persze nem kis része örökölt:

Először is a covid, ez most az alfája és omegája rövid távon a kockázatoknak. Meddig tart a második hullám, milyen valós károkat okoz, lesz-e vakcina és igen mikor, lesz-e harmadik hullám, mutálódik-e a vírus.

USA vs. világ többi részének kapcsolatrendszere

Brexit

Értékeltségben a piacok egy kicsit túlszaladtak. Főleg a tech szektor (beárazott) növekedési üteme erős, kérdés, hogy ezt a valóságban, a következő negyedévekben a számok alá fogják-e támasztani. A Q3-as adatok nem lettek túl fényesek (egyedül a Google tudott olyat jelenteni, ami meggyőző volt, a többi szuperóriás tech cég számai nem voltak meggyőzőek.

Elek Péter hisz a bankszektorban, és szerinte a nyersanyagszektor is jól teljesíthet a következő időszakban. Alapvetően érdemes azokat a szektorokból csemegézni, amelyek „old school” jellegűek és nagyon rosszul szerepeltek a piaci átlaghoz képest. A technológiai papírokkal óvatosságra int, a már fentebb is említett okok miatt.

A magyar tőzsdei kilátásaival kapcsolatban Elek Péter elmondta, hogy a befektetői pénz többsége az USA-ból jön. Jelenleg az amerikai befektetők számára egyetlen egy piac létezik: az amerikai. Ezen kívül gyakorlatilag az összes többi piac érdektelen számukra, vagy legalábbis eddig ez volt. Ha normalizálódik az USA-EU kapcsolat, ha nem lesz hard-Brexit, akkor Európa jól szerepelhet, és talán valami morzsa jut a magyar piacra is. Ahhoz, hogy a közép-európai régió újra ténylegesen a figyelem középpontjába kerüljön, kellene valami extra hír, valami extra momentum, ami egyelőre nincs meg, és nem is látszik rövid távon mi lehetne az. Nincs sztori a magyar piacban, sem top-down alapon, sem egyedi részvények szintjén (a lengyel piacot legalább 15 percig sikerült felrázni az Allegro bevezetéssel).

Vannak olcsó részvények a magyar piacon, de azokból Európában, illetve a régióban is elég sok van.

Zsiday Viktor, Citadella alap, portfóliómenedzser

Zsiday Viktor szerint a legfontosabb az most, hogy végül a szenátusban a demokraták többségbe kerülnek-e. Amennyiben ugyanis teljes demokrata irányítás van minden döntéshozatali ponton, akkor az az amerikai tőzsdéknek az adóemelések miatt nem feltétlenül jó, viszont a világnak nagyon jó a várhatóan nagy költségvetési stimulus miatt. Amennyiben azonban inkább a valószínűbb forgatókönyv következik be, és a republikánusok megtartják a szenátust, akkor nagy változásokra nem számíthatunk. Ez kedvező forgatókönyv az amerikai tőzsdének és kedvezőtlenebb a világ többi részének. Nem egyértelmű, hogy a piacok ebből mit áraznak – tette hozzá.

Amerikai piacot nézve a legnagyobb kockázat az adóemelést, a világ többi részére pedig azt, hogy az országok túl gyorsan vonják vissza a költségvetési stimulust.

Zsiday Viktor szerint egyiknek sincs nagy esélye.

Zsiday Viktor szerint 2021-ben nagyon jelentős gazdasági fellendülést fogunk látni a világban, ahogy a stimulusokból felhalmozott lakossági megtakarítás elköltésre tud kerülni, miután az emberek kikerülnek a karanténból. Ez mindenképpen a ciklikus, alulértékeltnek tűnő szektoroknak kedvez: kiemelhetők az európai bankok és a hagyományos energiaszektor.

A technológiai papírok teljesítménye a következő pár évben nem lesz túl kiemelkedő, ezekből rotáció lehet a nem-amerikai nem-technológiai papírok felé

– tette hozzá.

A kelet-európai tőzsdéket az európai növekedés magas bétájú proxyjának tekintik a befektetők, így amennyiben jövő évtől visszatért Európába a növekedés ismét rájuk találhatnak. A legnagyobb kockázatot az jelenti, ha Magyarország kimarad az európai uniós pénzosztásból, ezt valószínűleg a teljes magyar gazdaság és tőkepiac is megérezné – véli Zsiday Viktor a magyar piac kilátásaival kapcsolatban.

