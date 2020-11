Orbán Viktor ingyenes internetet jelentett be a digitális oktatáshoz, a szolgáltatók már felkészültek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Orbán Viktor ma jelentette be, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik a digitális oktatás miatt nem tantermi oktatásban vesznek részt, ingyenes lesz az internetszolgáltatás 30 napra, az erről szóló kormányrendeletet már alá is írta. A Magyar Telekom és a Vodafone is felkészült az ingyenes internetre.