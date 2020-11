Erősen indulhat a hét a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedéssel fejezték be a múlt hetet az amerikai tőzsdék, az S&P 500 új csúcson is zárt, a jó hangulat részben a vakcinával kapcsolatos optimizmusnak, és az elnökválasztás eredményének volt köszönhető. Ázsiában emelkedetek a tőzsdék hétfőn azt követően, hogy kedvező makroadatok érkeztek Japánból és Kínából is. Az európai tőzsdéken is emelkedés jöhet, a határidős DAX közel 1 százalékos erősödést vetít előre a hétfői piacnyitásra.