Történelmi csúcson a Dow Jones, három évtizede nem állt fel ilyen gyorsan a padlóról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Február közepe után ismét történelmi csúcsra emelkedett a Dow Jones, miután a hétfői kereskedésben közel 30 ezer ponton zárt a részvényindex. Mindezt pedig rekord gyorsasággal sikerült elérnie, legalábbis az elmúlt három évtizedben nem volt arra példa, hogy korábbi csúcsról ekkora esést követően ilyen hamar magára találjon a Dow Jones. Ennek számos oka van, köztük a hatékony vakcinákkal kapcsolatos bejelentések, a vártnál jobb vállalati teljesítmények, de az amerikai elnökválasztás lefutása is. Több vállalatot is kiemelhetünk a Dow Jonesból, amelyek kiválóan szerepeltek az elmúlt időszakban és hozzájárultak a mostani újabb rekordhoz, mint amilyen a UnitedHealth, de akár a Honeywell vagy a Caterpillar is többek között.