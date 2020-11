Felrobbant a bitcoin, karnyújtásnyira az új csúcs

Folytatja a menetelést az új történelmi csúcsa felé a bitcoin, mindössze közel 6 százalékra van a korábbi rekordtól a kriptodeviza árfolyama, így érdemes megvizsgálni, hogy mégis minek tudható be ez a nagy emelkedés. Az látszik, hogy számos tényező közrejátszik az árfolyam emelkedésében, egyrészt egyre népszerűbbé válik az eszköz, nem csak a kisbefektetők, de az intézményi befektetők körében is, emellett többek között a gyengülő dollár, és a stablecoinok terjedése is pozitívan hat a bitcoinra.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Száguld a bitcoin

A népszerű kriptodeviza, amely vitathatatlanul az egyik legmegosztóbb befektetés a tőkepiacokon, olyan magasságok felé közeledik, amelyeket a három évvel ezelőtti kriptodeviza-őrület óta nem láttunk. A bitcoin árfolyama szerdán, napon belül egy rövid időre elérte a 18 483 dollárt is, ilyen szinteken 2017-ben járt utoljára az árfolyam, amikor is decemberben 19 666 dollárnál volt a korábbi történelmi csúcs, ahonnan viszont egy nagyon csúnya zuhanás jött.

Most viszont ismét feltámadt a bitcoin, és mind az aranyhoz (idén 23,7 százalékos emelkedés), mind a tőzsdékhez képest jelentősen felülteljesítő idén, hiszen ebben az évben már 148 százalékot emelkedett a kriptodeviza árfolyama, amelynek oroszlánrészét az tette ki, hogy október 1. óta közel 70 százalékot ralizott az eszköz.

A mostani ralival együtt már közel 326 milliárd dollár a bitcoin piaci kapitalizációja, ami több mint hatszorosa a második legnagyobb Ethereumnak.

DE MÉGIS MI TÖRTÉNT? MI MIATT TÖR ÚJ CSÚCSOK FELÉ A BITCOIN?

A MarketWatch összegyűjtött hat indokot, ami a mostani árfolyammozgás mögött állhat.

1. Hiánytényező

A bitcoint 2009-ben hozta létre egy Satoshi Nakamoto nevű személy, aki az eredeti bitcoin kódba beágyazott egy 21 millió darabos korlátot. Ez azt jelenti, hogy csak 21 millió bitcoin létezhet, jelenleg pedig 18,5 millió van forgalomban, ami a teljes mennyiség közel 90 százaléka.

A bitcoinokat digitálisan bányásszák, a bányászokat pedig bitcoinnal jutalmazzák, cserébe a névtelen blockchain-hálózaton végzett tranzakciók hitelesítéséért.

Nakamoto úgy tervezte meg a technológiát, hogy a hálózat minél közelebb kerül a maximumhoz, annál nehezebb legyen bitcoint bányászni. Becslések szerint 120 évbe telik a bitcoinok fennmaradó 10 százalékának bányászata, amely a 21 milliós határ eléréséhez szükséges.

Egy eszköz észlelt szűkössége vagy kínálati korlátja nem teremt hirtelen értéket. Viszont az azzal kapcsolatos aggályok, hogy kevesebb lehetőség lesz a bitcoin megszerzésére vagy, hogy az eszköz csak néhány kiválasztott kezében lesz, gyakran hivatkozott okok, hogy a bitcoin iránti kereslet visszatért.

2. Egyre jobban elterjed

A bitcoin nem rendelkezik akkor múlttal, mint más eszközök, mint például az arany, amelynek története évezredekre nyúlik vissza. Viszont a bitcoin népszerűsége növekszik az átlagemberek és az intézményi befektetők körében egyaránt.

A bitcoin úgynevezett korrelálatlan eszköz, amely nem kapcsolódik közvetlenül az árfolyamváltozásokhoz, például az aranyhoz, a kötvényekhez, vagy a részvényindexekhez. Éppen emiatt néhányan fedezeti ügyletként vásárolják az eszközt.

A származékos termékek jelentős szerephez jutottak ezeken a piacokon, növelve az aktív kereskedők számára elérhető termékválasztékot, ami elősegíti a piaci dinamikák és az alapvető kockázatkezelés megértését

– mondta Catherine Coley, a a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance U.S. vezérigazgatója.

3. Stablecoin

Egy másik tényező, amely az ismertséghez kötődik, a stablecoinok-, avagy azoknak a kriptodevizáknak a megjelenése, amelyek általában egy fiat devizához vannak kötve, mint a dollár vagy az euró. Ezeknek az eszközöknek nincs olyan volatilitása, mint egy kriptodevizának, mivel egy hagyományos devizához vannak kapcsolva.

Szakértők szerint a stablecoinok a kriptodeviza-piacok egyik fő likviditási forrásává váltak.

Az ilyen kormányok vagy vállalati csoportok által támogatott eszközök a digitális deviza szektor legitimitását is erősítik, többek között az amerikai jegybank is fontolgatja a saját digitális pénzneme kibocsátásának lehetőségét. Mindeközben Kína, a világ második legnagyobb gazdasága a múlt hónapban elindította a digitális jüan tesztelését. Emellett az Egyesült Királyságban is lobbiznak jegybank stablecoinja mellett.

A nagy pénzintézetek közül a JPMorgan bankközi fizetési rendszert indított el saját blockchain-alapú technológiájával, hogy létrehozzon egy dollárhoz kötött „JPM coin” nevű digitális eszközt.

4. A dollár gyengülése

A bitcoin több mint egy évtizeddel ezelőtti létrehozásának egyik oka az volt, hogy a kormányok rengeteg pénzt nyomtatnak, részben a 2008-as pénzügyi válság okozta problémák miatt. A szakértők szerint ez a gondolkodás az alapja a mostani bitcoin ralinak is, hiszen a COVID-19 járvány arra készteti a kormányokat és a központi bankokat, hogy költekezzenek a gazdasági visszaesés korlátozása érdekében.

A dollár árfolyama idén 4,1 százalékkal csökkent egy több devizából álló kosárral szemben, amelyben többek között az euró is benne van. Tehát jelen állás szerint a dollár 2017 óta leggyengébb éves teljesítményét zárhatja, és itt érdemes emlékezni arra, hogy 2017-ben volt történelmi csúcson a bitcoin.

Anthony Denier, a Webull nevű kriptokereskedelmi platform vezérigazgatója szerint az alacsony kamatlábak csökkentették a bitcoin tartási költségeit a dollárral vagy a kötvényekkel szemben.

5. Egyre mainstreamebb

A PayPal nemrég közölte, hogy a platformján a felhasználók vásárolhatnak majd bitcoint, valamint más kriptodevizákat, mint az Ethereumot, a Bitcoin Cash-t és a Litecoint. Ez alapján tehát a PayPal is elismeri a digitális pénznemek legitimitását.

Ma a bitcoin eljutott egy olyan helyre, ahol az intézményi befektetők, a bankok és a "családi irodák" jogszerűen fontolgatják a beszállást, mint védelmet a hagyományos devizák leértékelődése ellen

- írta Alex Mashinsky, a Celsius Network vezérigazgatója.

Ez már nem aranyláz, hanem jó befektetés

- tette hozzá.

A szakember előrejelzése szerint egyébként a bitcoin jövő év végéig elérheti a 30 000 dollárt.

6. 2017 vs. 2020?

Néhány piaci kommentár szerint a bitcoin mostani ralija eltér 2017-től, mikor egy nagyon gyors felpattanást egy ugyanolyan gyors zuhanás követte. Ahogy a következő grafikonon is látszik, a bitcoin árfolyama jelenleg jóval magasabb van, mint három évvel ezelőtt ilyenkor, emellett most jóval kisebb a hype a mozgás mögött, így fenntarthatóbb lehet az emelkedés, még ha a következő hetekben jön is egy visszahúzás, amire minden esély megvan, hiszen rövid és középtávon is túlvett az eszköz.

Viszont ha most jön is egy nagyobb esés, az valószínűleg nem lesz olyan durva, mint 2017-ben, amikor leginkább a kisbefektetők pumpálták fel az árfolyamot, hiszen most jóval magasabb az intézményi befektetői részvétel.

Nem árt óvatosnak lenni

Fontos megjegyezni, hogy nem mindenki rajong vagy híve a bitcoinnak, mint a pénzügyi piacok legitim eszközének. A kritikusok szerint a bitcoint a leginkább a pénzmosáshoz és más bűncselekményekhez használják, és különbséget tesznek a digitális pénznemek és a mögöttük álló blockchain technológia között.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója a New York Times DealBook csúcstalálkozón elmondta, hogy a bitcoin nem az ő „csésze teája”. De emellett ódákat zengett JPM coinról, amelyen szintén blockchain technológiára épül.

Dimon és mások úgy vélik, hogy a kormányok olyan szabályokat vezethetnek be a digitális pénznemekre vonatkozóan, amelyek semmissé tehetik vonzerejüket.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images