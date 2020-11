Tovább száguld a magyar sztárrészvény

Megállíthatatlannak tűnik a Masterplast, az árfolyam kicsit több mint egy hete tartó ralija ma tovább folytatódik, így ismét történelmi csúcsra került az árfolyam.

A Masterplast részvények árfolyama a mai kereskedésben 8,4 százalékot emelkedett, napközben pedig már 1 300 forinton körül is jártak a papírok, amely újabb történelmi csúcsot jelentett. Ezzel idén a részvények közel 71 százalékot emelkedtek, míg a november 12-i gyorsjelentés óta, vagyis kicsit több mint egy 1 hét alatt pedig mintegy 56 százalékot, és így a CIG Pannónia után a második legjobban teljesítő hazai papír idén.

A befektetők alapvetően azt árazták be, hogy a vállalat üzletmenete rezisztens a koronavírus-járvánnyal szemben, a bevételek is nőnek, a marzsok is javulnak, új iparágba, az egészségiparba is belépett idén németországi akvizíciójával a cég.

A Masterplast kilátásaival, terveivel, az osztalékkal és akvizíciókkal kapcsolatban korábbi interjúnkban nyilatkozott Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A Masterplast grafikonja egészen elképesztően néz ki, ami viszont intő jel lehet, hogy minden időtávon túlvett a részvény, napi charton 90,6-os, heti charton 88,6-os, míg havin 84-es az RSI értéke, így egy visszahúzás várhatóan érkezni fog majd.

A Masterplast a mai 108,6 millió forintos forgalmával a negyedik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén. A mai forgalom is bőven meghaladja a részvény átlagos napi forgalmát.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde