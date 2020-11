Záporoznak a jobbnál jobb vakcinahírek, ezekkel a befektetésekkel kereshetsz rajta pénzt

Az elmúlt időszakban több kedvező hír is érkezett a koronavírus elleni vakcinákról, először a Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett készítményéről, majd a Moderna vakcinájáról közöltek kedvező teszteredményeket. A várakozások szerint a következő néhány hétben engedélyezhetik legalább az egyik vakcinát, majd a jövő év első felében széles körben elérhetőek lesznek az oltások. A Goldman Sachs erre a feltételezésre alapozva összegyűjtött 39 mélyen alulértékelt részvényt, amelyekek számára a leginkább kedvező lehet a vakcina.

Szokatlan gyorsjelentési szezonon vagyunk túl

Szépen lassan lecsengett a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon, a befektetők pedig javarészt figyelmen kívül hagyták ezeket a beszámolókat, hiszen az elmúlt hetekben mindenki a két jelenlegi legfontosabb makroeseményre figyelt: az amerikai elnökválasztásra, és a potenciális koronavírus-vakcina engedélyezésére. A Goldman Sachs szerint az, hogy a befektetők lényegében figyelmen kívül hagyták a gyorsjelentési szezont, a részvények szokatlan árfolyam teljesítményében is tükröződött. Általában azoknak a cégeknek a részvényei, amelyek verik a negyedéves EPS várakozásokat, felülteljesítők a piaccal szemben, és a jelentést követő kereskedési napon átlagosan 100 bázispontot vernek az S&P 500-ra. A mostani negyedévben a felülteljesítés mértéke mindössze 9 bázispont volt, ami 2017 második negyedévét leszámítva a legkisebb érték amióta a Goldman Sachs 15 éve végzi a méréseket.

Néhány héttel ezelőtt a Bank of America szintén felhívta a figyelmet erre a jelenségre, bár ők azzal magyarázták ezt, hogy a részvények a tökéletességig vannak árazva, ami a dotkom lufira emlékeztet, amikor is az egyetlen olyan gyorsjelentési szezon volt, amikor a várakozásokhoz képest sem a felülteljesítést, sem az alulteljesítést nem reagált le a piac. A bank ezután figyelmeztetett, hogy a piac az akkori második negyedéves gyorsjelentési szezon után kezdett el recsegni-ropogni.

Forrás: FactSet, BofA US Equity & US Quant Strategy

Hogy a harmadik negyedéves eredményekre való reakció a befektetői fókusz hiányára, a tőzsdei eufóriára, vagy egy lufira utal, az továbbra is kérdésese, azonban a Goldman Sachs egy nagyon érdekes észrevételt tesz, mely szerint a marzsok voltak a felülteljesítés elsőszámú mozgatórugói harmadik negyedévben, ami arra enged következtetni, hogy a vállalatok ismét agresszívan bocsátják el a dolgozókat.

Néhány további érdekes pont az elemzésből:

A gyorsjelentési szezon kezdetén az S&P 500-ra vonatkozó konszenzus 3 százalékos árbevétel-csökkenésről szólt, ezzel szemben csak 2 százalékkal csökkentek a bevételek.

Az elemzők emellett azt várták, hogy az S&P 500 cégeinek nettó profitmarzsa 220 bázisponttal 8,7 százalékra csökken, de a marzsok ehhez képest jóval kisebb ütemben csökkentek, mindössze 83 bázisponttal 10,1 százalékra.

Szektorszinten a második negyedévben látott divergencia a harmadik negyedévben is folytatódott. A egészségügyi és információ technológiai szektor pozitív EPS növekedéssel szolgált (+7% és +5%), míg az energia és iparvállalati szektor EPS-e 109 és 50 százalékkal csökkent.

A pénzügyi szektorban a kisebb mértékű eredménytartalékolás miatt csökkent kevésbé az EPS, a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 7 százalékkal (szemben a második negyedéves 52 százalékkal).

2022-ben jöhet a 4600 pontos S&P 500

Ezután az elemzés kitér a Goldman korábbi becslésére, amely szerint az S&P 500 2022-ben eléri a 4 600 pontot.

Forrás: Goldman Sachs Global Investment Research

Az optimista becsélés 22-es előretekintő P/E ráta használatával jött ki.

Forrás: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research

A kifejezetten optimista, konszenzus feletti 2021-es EPS előrejelzést a Goldman szerint az erős harmadik negyedéves eredmények, és a bank közgazdászainak optimista növekedési várakozásai indokolják. Az idei éves, vártnál kisebb mértékű 17 százalékos EPS visszaesést követően a Goldman szerint az S&P 500 vállalatainak EPS-e 29 százalékkal 175 dollárra nő 2021-ben, ami 6 százalékkal több lenne, mint a pandémia előtti szint (165 dollár). Innen aztán további folyamatos emelkedés jön, 2024-re az S&P 500 EPS-e elérheti a 218 dollárt az elemzőház szerint.

Forrás: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research

Az előrejelzést a Goldman a bank közgazdászainak konszenzus feletti GDP növekedési várakozásaival indokolta:

A gazdasági növekedés az eredménynövekedés elsőszámú mozgatórugója. Az amerikai közgazdászaink 5,3 százalékos éves átlagos amerikai reál GDP növekedést várnak 2020-ra, 150 bázisponttal magasabbat, mint a konszenzus (3,8%).

A Goldman emellett arra számít, hogy az S&P 500 cégek EPS-ének kedvező lesz egyrészt a gyengülő dollár, amely a bevételek szempontjából fontos; másrészt a munkaerőpiac gyengesége, amely a profitmarzsok számára lesz kedvező.

Amit fontos kiemelni, hogy az előrejelzés feltételezi azt, hogy legalább egy vakcinát engedélyeznek januárig és 2021 első félévében az ellenszer széles körben elérhető lesz az USA-ban.

A következő hónapokban további pozitív EPS revíziókra számítunk az előrejelzéseink vonatkozásában, ahogyan az oltóanyagokat jóváhagyják és forgalmazzák, ami felgyorsítja a gazdaság és a vállalati eredmények visszapattanást

A bevételek visszapattanás mellett a harmadik negyedéves jelentésekben látott költségcsökkentési lépések azt sugallják, hogy a magasabb bevételek a következő évben a marzsok éles emelkedését eredményezhetik. Ez lényegében annyit jelent, hogy nem kell számítani tömeges munkahelybővítésekre, mivel a vállalatok megtanulták, hogy kevesebbel többet tudnak elérni.

A még távolabbi jövőbe tekintve a Goldman 2022-re 12 százalékos, 2023-ra 6 százalékos, míg 2024-re 5 százalékos EPS növekedésre számít az S&P 500 vállalatinál, de kiemelik azt is, hogy a koronavírusos esetszámok emelkedése, és az újabb amerikai lezárás lehetősége egy potenciális lefelé mutató kockázati faktort jelent, bár várhatóan mindez normalizálódik 2021 elején.

Végül pedig még egy kulcsfontosságú feltételezés származik a Goldman azon várakozásából, hogy az ezermilliárd dolláros fiskális csomagot végül elfogadják, de csak 2021 elején, amely lefelé mutató kockázatot jelent a 2020-as negyedik negyedéves EPS-re nézve, és potenciálisan további hosszabb távú kockázatokat, ha a fiskális csomag túl kicsi, vagy túl kései a jelentősebb gazdasági károk elkerülésére.

Ennek ellenére ez a kockázat is túl kicsi ahhoz, hogy a Goldman beleépítse az alap forgatókönyvébe, amely - amint azt fentebb bemutattuk - azt feltételezi, hogy az S&P 500 több mint 1000 ponttal emelkedik a következő két évben.

Más szavakkal, a bank az alap forgatókönyvében nem feltételezi, hogy a következő elnökválasztásig bármilyen baj történne a gazdasággal vagy a piacokkal.

Forrás: Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research

Melyik cégek lehetnek a vakcina nyertesei?

Feltételezve, hogy a vakcinát engedélyezik – és valamelyiket várhatóan engedélyezni fogják a következő hetekben – a Goldman összegyűjtött egy listányi részvényt, amelyeknél a legnagyobb a különbség a 2021-es EPS várakozások és a 2019-es pandémia előtti EPS között. A Goldman szerint a vakcina engedélyezése és forgalomba hozatala egy pozitív EPS felülvizsgálatot fog eredményezni a leginkább megütött iparágakban és a vírusnak legjobban kitett cégek esetében. Kontextusba ezt úgy tudjuk helyezni, hogy az S&P 500 medián cégének EPS-e várhatóan 7 százalékkal lesz magasabb 2021-ben, mint a tavaly volt. Érdemes azt is látni, hogy az alább felsorolt 39 cég várhatóan még jövőre is csak fele akkora EPS-t fog elérni, mint 2019-ben.

Forrás: Goldman Sachs

Végül Goldman ajánlása az, hogy ezek közül a mélyen alulértékelt részvények közül néhányat, vagy az összest longolni kell, mint egy barbell stratégia részeként, ellensúlyozva ezt növekedési részvényekkel. Vagy más szavakkal, a bank optimista mind a FAAMG részvények – amelyeknek kedvező a status quo folytatása -, mind pedig a mélyen alulértékelt részvényekre, amelyek szárnyalni fognak, ha a járványhelyzet normalizálódik, vagy ha végre kialakul a fenntartható refláció.

Néhány izgalmas részvény a listáról

Walt Disney

A Disneyre jelentős ütést mért a koronavírus, hiszen a járványhelyzet miatt a cég számos parkját be kellett zárni, és még az újranyitásuk után is nagyon alacsony volt a forgalmuk a korábbihoz képest. Emellett a filmforgatásokat is le kellett állítani, ami szintén nagy kiesés volt a Disneynek. Viszont a cég felismerte a lehetőséget a pandémiában és jelentős összegeket fektetett a streaming szolgáltatásába, így a mindössze egy éve futó Disney+ már 73,7 millió előfizetőt számlál.

A Disney a tavaly év végi történelmi csúcsához képes értékének közel felét elveszítette néhány hónap alatt, azonban a mélypontról egy szép emelkedő trend indult, így az idei esést sikerült szinte teljesen ledolgozni az árfolyamnak.

Booking Holding

A Booking Holdingra is nagy ütést mért a koronavírus, hiszen a lezárások miatt jelentősen csökkent az utazás kereslete, így a foglalási platformokat üzemeltető cég bevételei is durván visszaestek. A harmadik negyedéves gyorsjelentésből kiderült, hogy a cég bruttó foglalásai az időszakban közel felére zuhantak, míg az árbevétel is közel lefeleződött.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kulcsfontosságú mérföldkő egy széles körben elterjedt vakcina vagy hatékony kezelés, amely az embereknek magabiztosságot nyújt abban, hogy biztonságos az utazás

– közölte a cég vezérigazgatója.

A Booking Holding a januári lokális csúcsáról több mint 47 százalékot esett, azonban itt is az látszik, mint a Disneynél, hogy mélypontról egy szép emelkedő trend indult, így idén mindössze csak 0,4 százalékos mínuszban van az árfolyam.

ExxonMobil

Az Exxont továbbra is az alacsony olajárak tartják nyomás alatt, amelyek az évben egy ponton negatívba is fordultak, mostanra pedig 40 dollár környékén stabilizálódtak. Az olaj és az Exxon esése mögött is az húzódott meg, hogy a nyersanyag kereslete a járvány miatt durván visszaesett, azonban a vakcinával ez jelentősen megváltozhat és a cég is a visszapattanásra pozicionálja magát. Az olajipari óriás nemrég további 7 millió hektárt vett a namíbiai kormánytól olajlelőhely feltárási céllal.

Az Exxon grafikonja nem néz ki annyira szépen, mint az előbbi két részvényé, az árfolyam közel 58 százalékot zuhan néhány hónap alatt, majd a júniusig tartó felpattanást egy csökkenő trend váltotta fel, viszont ebből részben az elmúlt hetek vakcinahíreinek köszönhetően sikeresen kitört az árfolyam, így javult a technikai kép.

