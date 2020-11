Sokan meglepődtek, amikor meglátták, mit küldött az Amazon a hőn áhított PlayStation 5 helyett

Rekordokat döntött a Sony újgenerációs konzoljának előrendelése, sok brit vásárló azonban nagyot nézett, amikor kibontotta a csomagot, az Amazon ugyanis egy hiba miatt véletlenszerű termékeket postázott ki. Volt, aki macskaeledelt kapott a PlayStation 5 helyett, de az sem járt sokkal jobban, akinek lábmasszírozót küldtek.

A Business Insider számolt be arról, hogy több brit előrendelő sem a várva várt PlayStationt kapta meg csütörtökön az Amazontól. A cég egyik szóvivője elnézést kért a hibáért, és azt ígérte, hogy természetesen korrigálják a csomagokat. Az új generációs konzolt a megjelenés után szinte lehetetlen megrendelni, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem az USA-ban is, ahol a vásárlók megrohanták a Walmart webshopját, ami nem is bírta a terhelést.

Egy szabadúszó brit újságíró indította el a lavinát a Twitteren azzal, hogy kiposztolta, nem a várt PlayStation 5 érkezett meg hozzá. Ezt követően tucatjával jelezték a falhasználók, hogy náluk is valami más véletlenszerű termék volt a csomagban, sőt, volt olyan is, aki üres dobozt kapott az Amazontól. Közben a cég minden esetben kézbesítettnek jelölte a megrendelt konzolt.

