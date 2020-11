Egy szuperhatalom szép csendben élesíti fegyvereit a közelgő elektromos autó háborúra

A nagy károsanyag-kibocsátó szektorok közül kiemelt figyelem irányul az autóiparra, a világ autógyártói ezért igyekeznek egyre fenntarthatóbban működni, és környezetbarát járműveket gyártani. A világ kormányai nem csak negatív ösztönzőkkel, például a károsanyag-kibocsátási szabályok folyamatos szigorításával terelik az autógyártókat az elektromos autók felé, de pozitívakkal, bőkezű támogatásokkal is segítik őket. Közülük is kiemelkedik Kína, amely elképesztő mennyiségű pénzt pumpál az iparágba, amely ennek segítségével dinamikusan fejlődik, de számos kihívás áll még a kínai elektromosautó-gyártás előtt.

A kínai NEV piac

Kína a közlekedés jövőjét az új energia járművekben (NEV) látja, ezért kiemelt támogatásban részesíti a szektort, a masszív állami támogatás célja az iparág fejlődésének az előremozdítása, valamint ezen keresztül az ország előtt álló három fontos kihívás kezelése:

a nyugati technológiára való nagymértékű támaszkodás,

az olajimporttól való függőség,

és a légszennyezés.

E célok megvalósítása azonban akadályba ütközött a technikai kihívások, a túl sok szereplő, és a fogyasztók hiányos érdeklődése miatt. A CSIS legfrissebb elemzése az első kihívásra, az iparági versenyképességre összpontosít.

A kínai NEV szektor gyorsan növekedett az elmúlt években, azonban a momentum valamelyest alább hagyott az egyenlőtlen technológiai fejlődés, az egyes vállalatokon belüli növekvő problémák, és a volatilis kereslet miatt. Ezek a problémák fokozódtak a világjárvány alatt, de a kilátások azóta javultak. A kínai NEV eladások 2019-ben csökkentek, 2020 első negyedévében pedig stagnáltak, de nyáron elkezdődött a fellendülés, 2020 júliusában az eladási adatok először haladták meg a 2019-es szintet (lásd 1. ábra). A NEV eladások szeptemberben elérték a 138 ezer darabot, és ha a historikus minták most is érvényesek lesznek, akkora az év végi eladások megugrásával lehetséges, hogy Kína megdönti a 2018. decemberi 225 ezer darabos NEV-s eladási rekordját.

Forrás: CSIS

A teljes autóértékesítés az első félévben látott gyenge szinthez képest egyébként jelentőse javult, ezen belül pedig az NEV eladások gyorsuló ütemben nőttek, és ennek eredményeként a részarányuk is folyamatosan emelkedik az összértékesítésben. A januári 2,3 százalékról szeptemberre már 5,4 százalékra nőtt az NEV-ek részaránya a teljes értékesítésben (lásd a 2. ábrát), és az elmúlt években látott minták alapján ennek az aránynak év vége felé még tovább kellene emelkednie.

Forrás: CSIS

Több jó hír is a kínai gyártóktól, számos olyantól is, amelyek korábban problémákkal küzdöttek. A SAIC-GM-Wuling hármas szövetségben gyártott új modellből, a Wuling Mini EV-ből 20 ezer darabot adtak el szeptemberben, míg a Tesla Model 3-ból 11,3 ezer darabot, a BYD Qin EV-jéből pedig 8,1 ezer darabot. A tőzsdén igen felkapott Nio 4,7 ezer autót értékesített szeptemberben, míg a másik tőzsdei sztár, az Xpeng nemrég gyártotta le a 10 ezredik autóját.

Ugyanennyire fontos, hogy a külföldi partnerekkel együttműködő autógyártók, akik a piac telítettségétől való félelmek miatt nem voltak hajlandók felfuttatni a gyártást, elkezdték piacra dobni a saját NEV modelljeiket. Ez részben azért is történt, mert Kína 2017-ben bevezette az autógyártókat alacsonyabb károsanyag-kibocsátású járművek gyártása után premizáló rendszert, amely megköveteli a Kínában gyártó cégektől, hogy a flottájuk egy bizonyos részének NEV-nek kell lennie, illetve növelniük kell a járművek üzemanyag-hatékonyságát. Akik ezeket a feltételeket nem képesek teljesíteni, azok arra kényszerülnek, hogy krediteket vásároljanak azoktól a gyártóktól, akik rendelkeznek felesleggel. Kezdetben még alacsony volt a rendszer célkitűzése, azonban ezt évente folyamatosan emelik, 2019-ben pedig már mindenki számára kötelezővé tették a rendszert, kivéve a legkisebb gyártóknak (akik kevesebb, mint 30 ezer járművet gyártanak).

A kreditrendszer bevezetését követően jelentős különbségek látszottak belföldi és a globális cégek gyártási adatai között. Az előbbiek (zöld pontokkal ábrázolva), valószínűleg a rendszerre, mint egyfajta megbízásként tekintve, azonnal megkezdték a NEV gyártási kapacitás bővítését, némelyik pedig messze meghaladta a minimális küszöböt. Ezzel szemben a globális szereplők (a kék pontok) kezdetben visszafogták magukat, és szinte egyikük sem érte el a 2018-as küszöböt, de 2019-ben többen, például a GM-SAIC-Wuling és a BMW Brilliance is elérték a minimális gyártási célt, még akkor is, ha azt az előző évhez képest megnövelték. Várhatóan a 2020-ra vonatkozó adatok még szélesebb körű megfelelést mutatnak majd mind a hazai, mind a globális szereplők részéről.

Forrás: CSIS

Az, hogy egyre több autógyártó vált képessé a kreditrendszer gyártási céljának teljesítésére vagy túllépésére, általánosságban még nem vezetett hatalmas többletkapacitásokhoz. Bár a helyzet bizonyos piaci szegmensekben problémásabb volt, a kereslet és kínálat között általában nem volt hatalmas szakadék (lásd 4. ábra). Ez alapján tehát úgy tűnik, hogy a teljes többlet és a hiány időszakai viszonylag rövidek.

Forrás: CSIS

Az autógyártók mellett persze nem szabad elfeledkezni a beszállítókról sem, az alkatrészgyártók, az akkumulátorgyártók, és a töltőinfrastruktúra-szolgáltatók is nagy szerepet játszanak az iparág fejlődésében, sőt, az igazság az, hogy a kínai akkumulátorgyártók még jobban is teljesítenek, mint maguk az autógyártók. 2020 augusztusáig nézve a CATL második volt akkumulátorgyártásban az LG Chem mögött, és év végéig akár még az első helyre is kerülhet (5. ábra), de további két kínai cég is benne van a legjobb 10-ben. A CATL egyébként a Tesla egyik legfontosabb beszállítója, és több európai céggel is együtt dolgozik.

Az elektromos autózás egyik sarkalatos pontja a töltés, de Kína ebben is élen jár, miután 2020 júniusáig az ország töltési infrastruktúrája jelentősen kibővült: addigra 764 ezer magán töltőállomás, és 558 ezer nyilvános töltőállomást hoztak létre. Ezzel szemben az Egyesült Államoknak csak 101 ezer töltőhelye van.

Végül pedig még egy pozitívum, hogy Kína az EV szektorral párhuzamos ágazatokban is fejlődik, ideértve a hidrogén üzemű járműveket, és az önvezető autózást.

Forrás: CSIS

Az első probléma: kormányzati támogatások

Annak ellenére, hogy látszik a fejlődés a kínai elektromos autó piacon, azért még számos probléma és kihívás fellelhető. Az egyik ilyen, hogy az NEV piac a mai napig nagyban függ a kormányzati támogatásoktól. A CSIS számításai szerint 2017 végéig a központi és helyi szervek 393 milliárd jüant (58,7 milliárd USD) öntöttek az ágazatba (lásd 6. ábra). A legtöbb támogatás a vevők terheinek csökkentésére irányult támogatások és árengedmények, valamint a forgalmi adó alóli mentesség révén, de jelentős állami támogatást kapott a kutatás-fejlesztés, az infrastruktúra-fejlesztés, és az állami beszerzések is. Bár nemrégiben a vevőknek járó támogatásokat csökkentették, a K+F-re és a kormányzati beszerzésekre irányuló támogatások nőttek.

Ami viszont aggasztó, hogy Több mint egy évtizeddel a kormányzati ösztönzők elindítása után, a 2019-es támogatások még mindig az NEV-eladások összértékének 30,7 százalékát tették ki.

Ez pedig csak a közvetlen támogatást foglalja magába, és nem az egyéb juttatásokat, például a társasági adó csökkentését és az olcsóbb földterületeket a gyárakhoz. Ráadásul nem csak az NEV-ek iránti jelenlegi kereslet nem tükrözi a piaci fundamentumokat, de Kína nemrégiben egy ambiciózus tervet hirdetett meg az ágazat növekedésére vonatkozóan, amely magában foglalja a K+F-re, az infrastruktúrára, és az állami beszerzésekre fordított folyamatos és hatalmas kiadásokat. Tehát röviden: nem tervezik a támogatások megvonását a gyártóktól és a fogyasztóktól.

Forrás: CSIS

A túlzott állami támogatások egy másik negatívuma, hogy ezek hatására egyszerűen túl sok a szereplő a kínai piacon. 2020-ban 119 aktív NEV gyártó volt az országban, tehát, ha egy igen egészséges 1,5 milliós éves NEV értékesítést feltételezünk, akkor egy gyártóra 12,6 ezer jármű jut, ami a méretgazdaságossághoz nagyon alacsony szám. Épp emiatt nem meglepő, hogy számos NEV gyártó pénzügyi problémákkal küzdött már a válság előtt is.

Globális feszültségek

A támogatásoktól és az állami irányelvektől való folyamatos függés miatt Kína három nagy kihívással is szembe kell, hogy nézzen. Az első a kreditrendszer, amelyet úgy tűnik, hogy a belföldi gyártók egy kötelező minimális kvótaként értelmeznek, miközben a külföldi gyártók egy piaci alapú ösztönző rendszert láttak benne, amely a kreditvásárlásokon kívül nem jelent büntetést. Épp emiatt a külföldi gyártók jóval óvatosabbak voltak a magas fejlesztési költségű NEV-k gyártásával, főleg, hogy a kereslet is bizonytalan. Mostanra azonban az látszik, hogy 2018 és 2019 között ezek a külföldi gyártók is jelentősen megnövelték a gyártási mennyiségeiket.

Forrás: CSIS

Amint azonban az előbbi ábra is mutatja, az üzemanyag-hatékonysági célok tekintetében a helyzet jóval aggasztóbb, mivel a külföldi gyártók kreditállománya 2018-ról 2019-re négyszeresére emelkedett (621 ezerről 2,5 millió kredit fölé). Ennek eredményeként, amikor az autógyártók kreditrendszerbeli teljesítményét potenciális pénzügyi költségekké alakítjuk, - az egyes kreditekre 200 jüant számolva - a külföldi gyártók nettó deficitje 2019-ben 619 millió jüanra (92,4 millió USD) emelkedett, míg a belföldi gyártók nettó többlete 1,53 milliárd jüan (229 millió USD). Számos globális autógyártó, köztük a Volkswagan és a General Motors is jelentős szankciókkal sújthatók emiatt (8. ábra).

Forrás: CSIS

Az azért hozzá kell tenni, hogy ez a mennyiség azért relatíve alacsony ahhoz képest, hogy a kormány 135 milliárd jüan közvetlen támogatást nyújt az iparágnak.

A globális feszültségekhez kapcsolódóan egy másik fontos kihívást az jelenti, hogy látszólag a Kína NEV szektorának ugyanaz a problémája, mint a hagyományos autóiparának: hogy a világ vezető autógyártóihoz képest továbbra is le van maradva annak ellenére, hogy a Reform érában bevezetett, kínai és külföldi cégek közötti partnerségi stratégia lényege az lenne, hogy a kínai cégek megkapják a külföldi technológiát és know-how-t.

Ennek ellenére az legfelső kategóriákban továbbra is az európai, amerikai, japán, és dél-koreai gyártók dominálnak.

A kínai gyártók leginkább az alsó és középkategóriás piacon fejlődtek, habár néhány, mint a Nio próbálnak betörni a luxuskategóriás autók piacára is, de a Tesla megérkezett a színre mielőtt még bármelyik cég méltó versenytársává válhatott volna. Ahogy a BMW, az Audi, a Mercedes és más luxusautó-gyártók dobják piacra az egyre több és több NEV modellt, a helyi gyártóknak egyre kisebb a mozgástere a piac felső szegmenseiben, ahol a magasabb profitok vannak.

A legnagyobb nemzetközi kihívást viszont a kínai NEV szektor globális kilátásai jelentik, mind az export, mind a tengerentúli gyártás szempontjából. Mint fentebb említettük, Kína vezető akkumulátorgyártója, a CATL már exportál külföldre és nyitott külföldön gyárakat. A kínai cégek emellett a legnagyobb befektetők lettek a kongói kobaltbányákban és feldolgozó üzemekben, amelyek a világ kobaltjának nagy részét adják, ami jelenleg kritikus eleme az NEV-k akkumulátorának. Ezek a beruházások jelentős aggodalmakat vetettek fel a kobalt hozzáférhetőségével és árával, valamint a munkavállalók bánásmódjával kapcsolatban.

Ez az egyik oka annak, hogy a Tesla és mások olyan új akkumulátorokat fejlesztenek, amelyekben nem használnak kobaltot.

Mindemellett a kínai NEV export 2019-ben mindössze a globális összértékesítés 1,7 százalékát tette ki, a külföldön eladott autók 57 százalékát Bangladesben, 25 százalékát Indiában adták el. Az egyetlen kínai NEV gyártó, amely jelentős sikereket ért el a fejlett piacokon, a BYD volt, amely buszokat exportált és gyártott az Egyesült Államokban és Európában. A BYD kilátásait azonban a National Defense Authorization Act (NDAA) rontja, amely gyakorlatilag megtilthatja a helyi közlekedési hatóságoknak a BYD buszok megvásárlását 2021 végén.

Érkező elektromos autó háború

A kínai NEV-szektor számára a jelenlegi belföldi kihívások egyik kedvező vonzata, hogy valószínűsíthetően késlelteti kínai cégek és a világ meghatározó gyártói közötti esetlegesen kirobbanó „NEV-háborút”. A közeljövőben a verseny továbbra is elsősorban a kínai piacon zajlik, de Európára és Észak-Amerikára is átterjedhet, ami értelemszerűen új kihívást jelenthet a kínai autógyártók számára. Amennyiben ezek az autók önvezető járművek, vagy vezetéssegítő rendszerekkel vannak ellátva, vagy esetleg más módon kapcsolódnak az internethez, az nemzetbiztonsági aggályokat is felvethetnek a járművekkel szemben, amelyre a mostani USA-Kína közti tech háború alapján várhatóan erősen reagálna az Egyesült Államok.

Az egyik válaszreakció nyilván defenzív lenne, másrészt viszont jöhetne egy offenzív válasz is: az Egyesült Államok iparának, oktatási és képzési intézményeinek, fogyasztói csoportjainak és kormányának együtt kell működnie az Egyesült Államok saját NEV-iparának fentről lefelé történő megerősítésében. Ez a következőket jelenti:

a tervezői és mérnöki tehetségek elősegítése (amely magában foglalja a nemzetközi hallgatók és munkavállalók bevonzását az Egyesült Államokba);

akkumulátorok, hidrogén-üzemanyagcellák, más alternatív energiaforrások, autóalkatrészek és futóművek kutatásának és fejlesztésének felpörgetése;

a szállítóipari klaszterek ösztönzése több régióban;

beruházás a magán és az állami töltő infrastruktúrába;

a gyártók ösztönzőinek bővítése;

nagyobb fogyasztói engedmények annak érdekében, hogy a NEV-k mindenki számára megfizethetőbbek legyenek;

az NEV-ek fejlesztésének integrálása az önvezető járműtechnológiával, más közlekedési rendszerekkel, valamint a városi- és regionális tervezéssel.

A belföldi proaktivitáson túl az Egyesült Államok nemzetközi stratégiája sem lehet pusztán defenzív. Az Egyesült Államoknak támogatóbbnak kell lennie a nemzetközi kereskedelmi kötelezettségvállalások megsértése és Kína diszkriminatív gyakorlatainak lemásolása nélkül. Emellett Washingtonnak minden bizonnyal szembe kell szállnia Kína tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival és a nemzetbiztonságot fenyegető bármilyen tényezővel, viszont az NEV-k és a közlekedési rendszerek sikeres fejlesztése szoros koordinációt igényel más gazdaságokkal és a nemzetközi intézményekkel a műszaki normák meghatározása, a K+F-ben való részvétel, a megbízható beszállítói láncok fejlesztése, és az adatok védelme terén.

Címlapkép: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images