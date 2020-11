Küszöbön a vakcina, emelkednek a tőzsdék

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,7 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,7 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,7 százalékot emelkedett. A jó hangulat részben a koronavírus vakcinákkal kapcsolatos híreknek köszönhető, a Pfizer és a BioNTech pénteken kérelmet nyújtott be a közösen fejlesztett vakcinájuk engedélyezésére, és a Moderna is közel jár hozzá, hogy ugyanezt megtegye. Továbbá mai hír, hogy az teszteredmények alapján az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcinája 90 százalékos hatékonyságú.