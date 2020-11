A tőzsdeguru szerint hatalmas robbanás jöhet a tőzsdéken

David Rosenberg, veterán piaci stratéga óvatosan optimista a tőzsdék kilátásaival kapcsolatban, viszont úgy gondolja, hogy amennyiben a koronavírus elleni oltóanyagok valóban hatékonynak bizonyulnak, akkor nagyot robbanhatnak a tőzsdék jövőre. Véleménye szerint érdemes lehet nagyon szelektívnek lenni és erős vállalatokba fektetni, de kedveli az aranyat és a hosszú távú amerikai államkötvényt. Az otthonamradós részvényeket túlárazottnak gondolja, de ha az áruk a megfelelő helyre kerülne, akkor jó vételnek gondolná őket hosszabb távra is. A mostani változások nagy vesztese pedig a kereskedelmi ingatlan üzletág lehet.

A tőzsdeguru szerint érdemes óvatosnak maradni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, még úgy is, hogy már rendelkezünk megfelelően hatékony vakcinával, mivel logisztikai és tárolási szempontból is hatalmas kihívást jelent majd a szakembereknek, és azt is feltételezni kell, hogy nem fog mutálódni a vírus időközben. Azzal azonban egyetért, hogy amennyiben az oltóanyagok a gyakorlatban is ugyanilyen hatékonyak maradnak, akkor mindenképpen elindul majd egy normalizálódási folyamat, vagyis az emberek újra utazni fognak, eljárnak majd éttermekbe és koncertekre is, még ha nem is teljesen ugyanúgy, mint korábban. Véleménye szerint:

Minél kevésbé félnek az emberek, annál inkább hajlandóak visszacsatlakozni a gazdaságba.

Úgy gondolja Rosenberg, hogy:

amennyiben az oltások már jövő első negyedévében megkezdődnek, akkor egy hatalmas gazdasági robbanás következhet be már a második negyedévben.

Azt azonban hozzáteszi, hogy számos változás is végbement a koronavírus-járvány miatt, így megváltoztak az emberek szokásai is, például a távmunkát illetően.

Ennek a legfőbb kárvallottja pedig a kereskedelmi ingatlan üzletág lehet, kevesebb irodai helyre lesz szükség és városok közötti utazásra.

Az otthonmaradós részvényekkel kapcsolatban némileg szkeptikus volt a tőzsdeguru, úgy gondolja, hogy ezek egy része túlárazott, ugyanakkor, mint befektetési tematika tartós maradhat. A legfőbb probléma az, hogy az árfolyamok olyan növekedési kilátásokat feltételeznek, amik nem realisztikusak igazán. Egy bizonyos ponton pedig, amikor az árazás jobban tükrözi majd a valóságot, akkor viszont érdemes lehet majd bevásárolni ezekből a papírokból is, mivel egyrészt jók a növekedési kilátásaik, másrészt pedig rendelkeznek a közműcégek jellemzőivel is. Azt azért hozzáteszi még, hogy:

Egy dolgot érdemes a Zoommal kapcsolatban észben tartani, vannak versenytársai. Nem olyan, mint az Apple vagy a Microsoft. Azok valóban technológiai nagyvállalatok közműcég jellemzőkkel és limitált versennyel.

David Rosenberg szerint az is valószínű, hogy a koronavírus-járvány hatására többet fognak spórolni az emberek és csak azokat a dolgokat fogják megvenni, amikre valóban szükségük lehet. Ennek köszönhetően a megtakarítási hajlandóság 7 százalékról 10 százalékra nőhet majd az Egyesült Államokban. Emiatt pedig szelektívebbek lesznek a fogyasztók is, így érdemes lehet ezt is figyelembe venni a befektetési döntéseknél, például jobb márkanévvel rendelkező cégeket venni.

Azzal kapcsolatban, hogy mibe fektetne bele a tőzsdeguru, a következőket mondta:

Olyan cégek kötvényeit vagy részvényeit vásárolnám meg, amelyekben biztos vagyok, hogy megmaradnak, átláthatóak a nyereségeik, erős a mérlegük, jó készpénztermelők és megfelelő osztalékhozamot biztosítanak.

Véleménye szerint a lényeg az, hogy legyünk szelektívek. Emellett a hosszabb távú amerikai államkötvényeket is jó vételnek tartja, mivel szerinte az infláció nem fog hamar visszatérni, tehát abban nem érdemes reménykedni, hogy magasabb hozamok lesznek ezeken a befektetéseken. Azt is mondta, hogy:

Az aranyat is kedvelem, mint biztosítást, és a pénzkínálat megszaladó növekedése mellett a nemesfém stabil kitermelési trendje vonzó devizává teszi.

Végül a tőzsdeguru úgy gondolja, hogy jelenleg érdemes az értékalapú részvényekbe is fektetni, mivel számos szektor alulteljesített és olcsók a részvényeik, ugyanakkor hosszabb távra nem javasolja őket, példaként a bankszektort említi. Hosszabb távon, miután az árazás a megfelelő szintre került, kifizetődőbb lehet növekedési papírokba fektetni. Emellett pedig Kína és Délkelet-Ázsia lehet kiváló befektetési célpont még.

(MarketWatch)

Címlapkép: Misha Friedman/Bloomberg via Getty Images