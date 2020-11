Nagy összegű közbeszerzést nyert a CIG Pannónia

Csoportos életbiztosítási szerződést kötött a CIG Pannónia a paksi atomerőmű 2852 dolgozójának.

A biztosító BÉT-közleménye szerint a társaság "az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel 2452 főre, a Paks II. Atomerőmű Zrt-vel közbeszerzési pályázat alapján további több mint 400 főre szóló csoportos élet, baleset és egészségbiztosítási szerződést kötött."

A CIG Pannónia új értékesítésében az elmúlt években megnőtt a csoportos életbiztosítások aránya, ezeket a hagyományos életbiztosításokkal összevonva mutatja be a biztosító gyorsjelentése és a fenti ábránk. Nem tudni, most mekkora éves állománydíjú új szerződésről van szó, de a 2852 biztosított alapján valószínűleg százmilliós nagyságrendről beszélünk, ami pozitív hatással lehet a biztosító díjbevételeire és eredményére is. Éppen ma megjelent interjúnk Fedák Istvánnal, a CIG elnök-vezérigazgatójával itt olvasható: