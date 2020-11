Tombol a rali Amerikában, rekordmagasan a Dow Jones

Az intézményi befektetőknek negyedévente be kell jelenteniük az általuk kezelt vagyon változásait az amerikai tőzsdefelügyelet felé, ennek eredményeként láthatjuk a világ legnagyobb és legsikeresebb alapkezelőinek vásárlásait és eladásait, vagyis, hogy hogyan gondolkodnak, mibe fektetnek a profik. Warren Buffett cége, a Berkshire negyedéves jelentése a legjobban vártak között van a Wall Street-en, most láthatjuk azt a nyolc céget, amelynek a részvényeiből az elmúlt negyedévben vásárolt. A vásárlások fele a gyógyszeripari szektorból került ki, de növelte részesedését a Bank of Americában, és a most slágerbefektetés EV cégek helyett egy hagyományos autógyártót részesít előnyben.