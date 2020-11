Végh Richárd: az ESG térnyerése lehetőség és veszély is

Tőzsdei kibocsátók számára az ESG térnyerése lehetőség és veszély is. Lehetőség a pozitív megkülönböztetésre, ezáltal több befektető, jobb értékeltség érhető el. De ha alapvető elvárássá válik, akkor, aki nem kezdi el időben, az több befektetőnél teljesen kimaradhat a befektethető univerzumból, ami az értékeltséget is lefelé módosíthatja, mondta el a Portfolio-nak Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, akit a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztálya tegnap újra elnökének választotta.

Tegnapi ülésén a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítási Szakosztálya, illetve mostantól Fenntarthatósági Szakosztálya, újra elnökének választotta. Pontosan miről szól ez a pozíció?

Végh Richárd: A tőzsdéknek fontos katalizátor szerepe van a tőkepiac központi szereplőjeként, a legjobb, követendő gyakorlatok elterjesztésében. Ilyen a tőzsdei cégek esetében a felelős társaságirányítási téma, és a felelős befektetések gyakorlata a befektetői oldalon. Az MKT a hazai közgazdasági gondolkodásban az új irányok, trendek gondolatok megvitatásának egyik legjobb terepe, ahol elméleti kérdésekkel és gyakorlati szakemberek mindennapi vállalati feladatait érintő kérdéseket is meg lehet vitatni. Ezért jól kiegészíti egymást a munkám a tőzsdén és az MKT egyik szakosztályában.

Milyen feladatokkal jár az elnöki pozíció?

Fontos szakosztályi célok meghatározása, amihez az egyik legfontosabb segítség egy szakmailag jó összetételű és aktív, sőt proaktív szakosztályi elnökség, akikkel közösen alakítjuk ki az irányokat és a konkrét akciókat.

Milyen tevékenységet végez a Felelős Vállalatirányítási Szakosztály?

A felelős vállalatirányítás mindazokat az elveket, mechanizmusokat és gyakorlatokat jelenti, amelyek biztosítják azt, hogy egy vállalat működése során a különböző érdekelt felek (úgy mint tulajdonosok, vezető tisztviselők, munkavállalók, hitelezők, szabályozók, stb.) jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása jogszerű, az esetleges érdekellentétek kezelése pedig megfelelő legyen. Széles területet ölel fel, a vezető testületek felépítésétől, javadalmazásától kezdve a megfelelő információ szolgáltatáson keresztül a vállalati kultúráig rengeteg fontos kérdés tartozik ide. A felelős vállalatirányítás központi eleme az ESG törekvéseknek is (ez a 3 betűs akroníma „G” betűje, mint Governance). A szakosztály ennek kapcsán ösztönzi a szakmai párbeszédet és a tudásmegosztást szakmai rendezvényekkel, publikációkkal, illetve keresi a határterületeket amelyek kapcsolódnak a szűkebb témánkhoz.

A kinevezését követő előadásában az ESG szerepéről beszélt. Hogyan teljesítenek ezen a területen a hazai tőzsdei cégek?

Tőzsdei kibocsátók számára az ESG térnyerése lehetőség és veszély is. Lehetőség a pozitív megkülönböztetésre, ezáltal több befektető, jobb értékeltség érhető el. De ha alapvető elvárássá válik, akkor, aki nem kezdi el időben, az több befektetőnél teljesen kimaradhat a befektethető univerzumból, ami az értékeltséget is lefelé módosíthatja. Továbbá lehetőség abban a tekintetben is, hogy javíthatja a cég stratégiáját, döntéshozatalát és kockázatkezelését, ha az ESG szempontok beépülnek a cég mindennapjaiba és kockázatkezelési, döntéshozatali és stratégiai folyamatokba. A blue chip kibocsátók jóval előrébb járnak, sok jó gyakorlatot látunk, aminek már komoly eredményei vannak, és azonosították a tovább fejlődés irányait Vannak a mid-cap kategóriában is olyan cégek, ahol már történtek lépések, és a téma a cégvezetés fókuszába került. Sok kisebb cég még az út elején jár

Milyen kihívásokkal találkoznak a kibocsátók fenntarthatósági területen?

Kisebb kibocsátók számára kihívás lehet a keretek, szabályozások, különböző standardok útvesztőjében az eligazodás, ehhez a BÉT ESG ajánlása nagy segítséget nyújthat. A különböző standardok jelenléte és nagy számú ESG értékelő cég eltérő elvárásai még a nagyobb kibocsátóknak is kihívásokat rejt. Illetve sokszor nem konzisztensek a különböző értékelő cégek eredményei az eltérő módszertanok miatt.

Hogyan segíti a BÉT a tőzsdén jegyzett vállalatokat az ESG területén?

ESG ajánlás, tudásmegosztás, releváns tudással rendelkező cégek, tanácsadók kapcsolati hálója, amit megosztunk a cégekkel. Sok izgalmas kezdeményezést látunk más tőzsdéknél is. A legnagyobbak, frankfurti és londoni tőzsde komoly befektetéseket hajt végre az ESG adatelemzési iparágba (DBAG – Institutional Shareholder Service, LSEG – Refinitiv). A régiónkban több tőzsde is most dolgozik az ESG guideline-on a BÉT-hez hasonlóan. És izgalmas a Bukaresti Tőzsde új programja, melynek keretében a tőzsde vásárol alap ESG minősítést a kibocsátói számára, elemezni fogjuk a kezdeményezés eredményeit.

A BÉT tegnap konzultációt indított a témában. Milyen szereplőktől várnak inputokat? Egyáltalán, mire kíváncsiak?

A gyakorlatban jól használható ajánlást szeretnénk véglegesíteni ezért kibocsátói, befektetői, tanácsadói és szakmai szervezetektől várunk kommenteket. Fontos kérdés az is, hogy az ESG ajánlások maradjanak csak orientáló, informáló jellegűek vagy a tőzsde elvárjon valamilyen szintű megfelelést a kibocsátóktól, és ha igen, akkor milyen szintűt és mikortól

A konzultációt követően publikálják a BÉT ESG Guide-ot. Mikor várható ennek az útmutatónak a megjelenése? Egyáltalán, milyen gyakorlati tanácsokkal szolgál a guideline a vállalatok számára?

2021 első negyedévében publikáljuk. Az útmutató célja, hogy megismertesse a kibocsátókat az ESG jelentéstétel gyakorlati aspektusaival, előnyeivel, eligazodást nyújtson számukra ebben a komplex terminológiában és elősegítse az ESG szemlélet beépítését saját működésükbe.

Milyen kézzel fogható előnyökkel járnak a vállalatok számára az ESG jelentések?

Jobb belső döntéshozatal, és kockázatkezelés, elégedettebb munkavállalók, akik azonosulnak a társaság fenntarthatósági céljaival, több befektető és jobb értékeltség, erősebb brand érték, hosszú távú reziliencia növekedése, a jobb kockázatkezelés miatt.

Az MKT Fenntarthatósági Szakosztályának működésére milyen hatással van az, hogy a fenntarthatósági szempontok egyre fontosabbak a vállalatok működésében?

A következő időszakban nemcsak a Governance-szel, hanem az E-vel, azaz a környezeti hatásokkal és az S-sel, azaz a társadalmi aspektusokkal is szeretnénk foglalkozni, ezért megváltozott a szakosztály neve is Fenntarthatósági Szakosztályra, ami lefedi a teljes témakört az ESG kapcsán.

Ha E, mint környezeti hatás. Ma délután kerül megrendezésre online formában a BÉT50 Klub, ahol például zöld vállalatépítés témakörben tart előadást az Alteo, ami egyrészt tőzsdei cég, másrészt viszont a legelső BÉT50 kiadvány szereplője is volt. Hogyan teljesít az idei 50 cég a pandémia alatt?

Az említett kiadványt már ötödik éve publikáljuk, benne minden évben magyar vállalati sikertörténeteket osztunk meg az olvasókkal. Az idei válság miatt az ősszel szokásos nagy BÉT50 konferenciánkat nem tudtuk hagyományos keretek között megtartani, így az online térbe költöztünk át vele. Itt tart majd előadást például az említett Alteo vezérigazgatója, ifj. Chikán Attila is. De lesz kerekasztal-beszélgetés is idei BÉT50 cégekkel, a Jász-Plasztikkal, a BioTech USA-vel és a Hovány Csoporttal. Az MKB Bank vállalati üzletágáért felelős ügyvezető igazgatója is megtisztel bennünket, szóval tudunk témával bőven szolgálni az érdeklődőknek az eseményen. Ami a kérdés pandémiás részét illeti, a kiadványba készülő interjúk során azt tapasztaltuk, hogy az iparág határozza meg alapvetően, hogy melyik céget hogy érinti a válság. Minden cég tudatosan kezelte a helyzetet és többek számára új lehetőségeket nyitott ki a változó környezet. A fenntarthatóság témáját nem szorította háttérbe a válság, sőt még erősített is rajta, hiszen akár a munkavégzés biztonsága, munkavállalói egészség kérdése, vagy a digitalizáció kérdése is nagyon előtérbe került.

