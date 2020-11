Amerika: új történelmi csúcs a rövidített kereskedésben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Csütörtökön a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak a Hálaadás ünnepe miatt, és ma is csak rövidített ideig tart a kereskedés Amerikában, ottani idő szerint 13 órakor zárnak a tőzsdék. Ázsiában alapvetően emelkedtek a tőzsdék pénteken, azonban az AstraZeneca készítményének tényleges hatékonyságával kapcsolatos aggodolamnak rontották a hangulatot. Európában a kezdeti iránykeresésből egyre szebb emelkedés alakult ki a pénteki kereskedésben, a BUX is pluszban zárt. Közben az amerikai indexek is pluszban fejezték be a napot, a Nasdaq és az S&P index is új csúcson zárt.