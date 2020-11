Koronavírus-vakcina: ezekre a mellékhatásokra készülhetünk

Enyhe és többnyire egy napon belül elmúló mellékhatásokról számoltak be a Pfizer és a Moderna tesztalanyai a koronavírus-vakcinák klinikai vizsgálatai során. Egy kaliforniai professzor szerint az első dózis után az emberek 25-50 százaléka tapasztalhat valamilyen mellékhatást, míg a második dózis után még többen, de az amerikai hatóságok szerint ez nem gond, mert azt jelzik, hogy épül ki az immunitás.

Nemrégiben mind a Pfizer, mind a Moderna rendkívül jó hatékonysági adatokat közölt a koronavírus elleni vakcinajelöltjéről, 94,5, illetve 95 százalékos hatékonyságokról számoltak be a fázis 3 tesztek kiértékelésekor. A két cég állítása szerint a tesztalanyok nem jelentettek súlyos mellékhatásokat, a WVPI-TV erről kérdezett résztvevőket.

Az egyik hölgy, aki még március közepén, elsőként kapta meg a Moderna vakcináját, csak enyhe mellékhatásokról számolt be, mind a két oltást követően másnap fájdalmat érzett a karjában. Egy kaliforniai férfi, aki szeptemberben kapta meg a Pfizer vakcináját, hirtelen jövő influenzaszerű tünetekről számolt be, bár mivel a Pfizer klinikai tesztje dupla-vakteszt volt (ami azt jelenti, hogy sem az készítményt beadó orvosok, sem pedig a résztvevők nem tudják, hogy vakcinát vagy placebót kapott-e az illető), így nem tudhatja biztosan a tesztalany, hogy ezt a vakcina okozta. Elmondása szerint volt némi izomfájdalma és nem érezte jól magát, de egy nappal később elmúlt. Korábban néhány önkéntes durva másnaposság-szerű mellékhatásról számolt be a korábbi hírek szerint.

Az Independent szerint a gyakrabban előforduló mellékhatások a két vakcina tesztelésekor:

fájdalom, duzzanat, bőrpír az injekció beadásának helyén

enyhe láz

hidegrázás

fáradtság

fejfájás

izom-és izületi fájdalmak.

Az amerikai egészségügyi minisztérium szerint ezek a gyakran előforduló mellékhatások azt jelzik, hogy a szervezet elkezdte felépíteni az immunitást a betegség ellen.

Az emberek 25-50 százaléka tapasztalhat valamilyen mellékhatást az első dózis után, a második dózis után pedig még többen, ami nagyjából egy napon belül elmúlhat

– mondta el a kaliforniai egyetem professzora, Peter Chin Hong.

A Pfizer klinikai tesztjein 43 500 önkéntes vett részt 6 országban, a Moderna pedig 30 ezer embert vont be a fázis 3 tesztjeibe.

A Pfizer november 20-án nyújtotta be a sürgősségi engedélykérelmet a vakcinájára, a Moderna pedig most készül rá. Elvileg amint megérkezik az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélye, az amerikai kormányzati vakcinafejlesztési programnak köszönhetően 24 órán belül már el is kezdődhet a vakcinák kiszállítása.

(Independent)

Címlapkép: Getty Images