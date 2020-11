Koronavírus: már közel 2 milliárd adag vakcinára van szerződése az EU-nak

Újabb megállapodást kötött az Európai Bizottság egy vakcinagyártóval, ezzel már közel 2 milliárd adag potenciális koronavírus-vakcinára van szerződése az EU-nak – közölte Ursula von der Leyen a Twitteren.

And 5 ✅!Today we signed our 5th vaccine contract, with Overall we have secured almost 2 billion doses of future vaccines.Europeans will be able to get them, once they have proven to be safe & effective - hopefully before the end of the year! @CureVacRNA