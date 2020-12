Az irányt keresik az európai tőzsdék, mínuszban a BUX

Lassan magunk mögött hagyjuk 2020-at, ami sok szempontból rendhagyó év volt, nem csak a mindennapokban, de a tőkepiacokon is. Az idei év nagy sztárjai a vírushelyzetből profitáló technológiai vállalatok részvényei voltak, azonban a kedvező vakcinahírek után rotáció kezdődött a szétütött szektorok felé, várhatóan ez fog folytatódni jövőre is. Az idei relatív alulteljesítés után várhatóan jó befektetési lehetőségek fognak nyílni az európai piacokon és Ázsiában is, és fenntarthatóság, mint befektési téma továbbra is erős lehet a SocGen szerint.