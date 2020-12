Jim Cramer: hihetetlen bikapiac jön a tőzsdéken!

Egyre kedvezőbb vakcinahírek érkeznek a világ különböző pontjairól, körvonalazódnak az amerikai gazdaságélénkítő csomag részletei is: többek között ezek miatt folyt kimondottan jó hangulatban a kereskedés a világ tőzsdéin a mögöttünk álló hónapban, egyre többen vélik felfedezni a láthatáron a koronavírus-válság végét. Ebben a reményteljes környezetben Jim Cramer, a CNBC megmondóembere is megszólalt, összegyűjtötte azokat a részvényeket, amik szerinte az elfojtott kereslet visszatérésével komolyat ralizhatnak a közeljövőben.

Többek között a sorra érkező pozitív koronavírus-vakcinahíreknek köszönhetően kimondottan jól alakult a hangulat a világ tőzsdéin novemberben, a nemrég bejelentett amerikai gazdaságélénkítő csomag szintén javíthatja a kedélyeket. Ebben a pozitív tőkepiaci környezetben természetesen Jim Cramer, a CNBC megmondóembere is megszólalt, összegyűjtötte azon vállalatok részvényeit, melyek szerinte a leginkább profitálhatnak a koronavírus-járvány elvonultából és a gazdaságok újranyitásából.

Elfojtott kereslet. Ideje hozzászokni a kifejezéshez, ugyanis ez fogja meghatározni az előttünk álló, hihetetlen bikapiacot!

– fogalmazott Cramer a CNBC Mad Money című műsorában.

A guru elmondása szerint amint közelebb jutunk a nyájimmunitáshoz, minden, a vírushelyzet alatt elnyomott igény ismét a felszínre fog törni. Ez alapján Cramer arra számít, hogy

az elfojtott kereslet legkomolyabb haszonélvezői az utazással, szabadidőtöltéssel kapcsolatos cégek lesznek,

több vállalat papírját is megnevezte most a guru, amik szerinte jó befektetések lehetnek. A “szabadidős” cégeken kívül komoly potenciált lát még a Google anyacégében (Alphabet) is, az utazós hirdetések felfutása miatt.

Továbbá két olajcéget is megnevezett Cramer, szerinte a Chevron és a Pioneer Natural Resources is haszonélvezői lehetnek az előttünk álló hónapoknak. A bankszektorban egyedül az American Express-t emelte ki a guru.

Eddig lassan kúsztak felfelé ezek a részvények, most azonban arra számítok, hogy valóságos robbanás lesz az árfolyamokban, jócskán túlszárnyalva az elemzői várakozásokat!

– fogalmazott Cramer.

A guru által felsorolt részvények nagy többségénél komoly visszaeséseket tapasztalhattunk idén, de van olyan cég, aminek papírja alig került lejjebb a tavalyi záróértékéhez képest, vagy éppen jóval magasabbra is tudott jutni.

A Norwegian Cruise Line árfolyama például közel 60 százalékot esett a tavaly decemberi záróértéke óta, a vállalat tőzsdei jelenléte során idén március közepén, 18-án volt a legalacsonyabb az árfolyam, akkor 7,77 dollárt kértek egy papírért.

Jobb a helyzet a Disney háza táján, a jelenlegi árfolyam mindössze 3 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019 végi érték. Komolyan beszakadt itt is az árfolyam március közepén, azóta azonban felfelé ívelő trend mentén mozog a papír jegyzése.

Az Alphabet pedig kimondottan haszonélvezője volt a vírushelyzetnek, jelenleg 36,2 százalékos a plusz a tavalyi záróértékhez képest.

Címlapkép: Robin Marchant/Getty Images