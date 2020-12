Mérsékelt eséssel nyithatnak a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdéken tegnap mérsékelt emelkedés volt látható, az S&P 500 és a Dow Jones is feljebb került, míg a Nasdaq stagnált. A kereskedési hangulatot javította, hogy közel lehet a megegyezés egy újabb fiskális stimulussal kapcsolatban, de az is, hogy a britek engedélyezték a Pfizer-BioNTech közös koronavírus-vakcinájának a forgalmazását. Európában mérsékelt eséssel kezdődhet a nap, több fontos gazdasági adat is érkezik. Az ázsiai tőzsdéken vegyes elmozdulás volt.