Március óta nem volt ilyen magas az olaj ára, 50 dollár felett egy hordó

Az olajárak a kedvező koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek miatt indultak meg, nem régen a brit gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Pfizer és a BioNtech közös vakcináját, tegnap pedig Kanada is zöld utat adott neki és hamarosan jöhet az amerikai engedély is. Ez és a korábbi magas, 90 százalék feletti hatékonysággal kapcsolatos hírek győzhették meg a befektetőket, hogy a világgazdaság a legjobb úton halad a normalizálódás felé. Ez pedig felfelé hajtja az olajárakat is, hiszen a gazdasági kilábalással együtt jelentősen, és a vártnál hamarabb nőhet meg az olajkereslet is.