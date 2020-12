A vétóügyi szabadságharc világbajnokot csinált a magyar és a lengyel tőzsdéből

Hosszú huzavona után került pont a már közel egy hónapja húzódó magyar és lengyel vétóügy végére, ami alapvetően az uniós források felhasználásának jogállamisági kritériumokhoz való kötéséhez kapcsolódó nézeteltérésekből fakadt. A novemberi magyar és lengyel vétó pedig akadályozta a 2021-2027-es uniós költségvetés elindulását és a helyreállítási alap felállítását is. Aztán december 3-án jöttek az első hírek, amelyek a vétóüggyel kapcsolatos megegyezés irányába mutattak, és innen egy hatalmas rali kezdődött el a magyar és a lengyel tőzsdén is, ami tovább folytatódott ezen a héten is, főleg az energetikai vállalatok és a bankszektor részvényei emelkedtek, egészen a tegnapi vétóvitával kapcsolatos konklúzióig. Ezzel a magyar és a lengyel tőzsde volt az elmúlt egy hét legjobban teljesítő tőzsdéje globális értelemben is.

A vétóügyi szabadságharc időrendje

Azután merült fel komolyabban a 2021-2027-es uniós költségvetést és a helyreállítási alapot érintő vétó gondolata a magyar és lengyel kormány részéről, hogy a nyári brüsszeli költségvetési megállapodás után olyan irányba haladtak a folyamatok az Európai Parlament követelésére, hogy az uniós források felhasználását végül erős jogállamisági kritériumokhoz kötnék hozzá. A két kormány félelmeit az a november 5-i uniós intézményközi megállapodás erősítette fel, amely végül egy kemény mechanizmust hozott össze és amelynek egyik pontja nagyon homályosan határozta meg, hogy milyen esetekben lehet egy-egy tagállam ellen jogállamiság-sérülésre hivatkozva eljárást indítani. A rendelettervezet nagyon sok konkrét esetet és irányt is megnevezett, amelyek már alapot adhatnak az EU-pénzekre vonatkoztatva szankciókra.

Az éles tiltakozások után, ebben a formájában elfogadhatatlannak nevezve a jogállamisági feltételrendszert, ténylegesen is politikai vétót emelt november 16-án a két kormány a jogállamisági rendelet tervezetére és velük együtt a 2021-2027-es uniós költségvetés, illetve a helyreállítási alap terveire (ez még nem a formális, jogi értelemben vett vétó volt).

Az ezt követő huzavona után a múlt héten, december 3-án este jött a hír, hogy Lengyelország kész feladni a vétóját, mind a 2021-2027-es költségvetés, mind a helyreállítási alap terén, ha az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendeletről kiad egy jogilag kötelező érvényű értelmező anyagot az Európai Bizottság és azt az állam- és kormányfők is támogatják. Ezt Jaroslaw Gowin, lengyel miniszterelnök-helyettes jelentette be uniós illetékesekkel folytatott tanácskozása után, aki egy kisebb lengyel koalíciós párt vezetője.

A vétó feladásának a reményét némileg megcáfolta, hogy utána múlt pénteken a lengyel és a magyar kormányfő is megerősítette: továbbra is elfogadhatatlannak tartja az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötéséről szóló rendelettervezeteket az asztalon lévő formában. Így a közös üzenetük továbbra is az volt, hogy ha az EU vezetése tényleg gyorsan el akarja fogadni a 2021-2027-es büdzsét és a helyreállítási alap rendeletét, akkor ezekről válasszák le, időben tolják el a jogállamisági rendelet ügyét. Mindeközben a 25 másik tagállam és az Európai Parlament a rendeleten nem akart módosítani már és így annak jövő év eleji hatályba lépésen sem.

A kitartónak mutatkozó magyar és lengyel vétóveszély miatt az Európai Bizottság elkezdte mérlegelni azt, hogy a 25 másik tagállammal halad tovább a helyreállítási alap felállítása felé, sőt, kiadott egy értelmező anyagot is arról, hogy mit is kockáztat Magyarország a kimaradással. Ebből az derült ki, hogy a megegyezés hiányában legalább nettó 4-4,5 milliárd eurónyi forrást veszítene Magyarország csak a helyreállítási alapnál. Ezen felül több százmillió kamatmegtakarítást is elveszítene az ország, hiszen a helyreállítási alapból nagyon alacsony kamat mellett tudnánk fontos reformokat segítő hitelekhez jutni, de ehelyett drágább forrásokat kellene igénybe vennünk a piacokról. Lengyelország pedig mintegy nettó 65 milliárd eurónyi helyreállítási alapos forrást kockáztatott volna.

Ezután december 9-én, azaz szerdán jött az újabb nagy hír, egy délelőtti sajtótájékoztatón nyilatkozta Jaroslaw Gowin, hogy elutasítja a „vétó vagy halál” hozzáállást, mert a vétó csak a „legvégső megoldás”, és ha vétózna a lengyel kormány, akkor annak előrehozott választás lenne a következménye, ami rossz lenne a koalíciónak, akár „hosszú évekre” is kiszorulhatna a hatalomból.

Ezzel gyakorlatilag arra utalt, hogy anyagi mellett belpolitikai kényszerek is szorítják afelé a lengyel kormányt, hogy egyezzen bele a német elnökség által szorgalmazott kemény jogállamisági mechanizmus új nyilatkozattal tisztázott verziójába.

Azt is elárulta, hogy valójában már megszületett a német, a magyar és a lengyel kormány között az elvi egyezség egy olyan nyilatkozatról, amelyet a jogállamisági mechanizmussal párhuzamosan adna ki egyhangúsággal az Európai Tanács. Gowin jelzéseire (megvan a megállapodás, a vétóval pedig szétesne a kormánykoalíció), elindult a piacokon is a fellélegzés. Később derült csak ki, hogy valójában ennek a 4 oldalas német nyilatkozatnak a megszövegezésénél nagyon erősen „fogták a tollat” Budapestről és Varsóból, így tehát lényegében a két kormány szája íze szerinti nyilatkozatot tervez kiadni az EU-csúcson az összes állam- és kormányfő és ezzel megoldódik a vétóvita.

Aztán végül mindenki fellélegezhetett, hiszen december 10-én, vagyis tegnap jött a hír, hogy a brüsszeli EU-csúcson az állam- és kormányfők változtatás nélkül elfogadták a német kompromisszumos javaslat teljes szövegét, amivel kiegészítik, pontosítják a jogállamiságinak mondott mechanizmust. Ezért cserébe pedig elállt a vétótól Magyarország és Lengyelország is, így késedelem nélkül el tud indulni a 2021-2027-es költségvetés és a helyreállítási alap felállítása is haladhat.

Bemozgott a magyar és a lengyel tőzsde is

A vétóügy fejleményei a magyar és a lengyel tőzsdéket is igen alaposan megmozgatták, amik Jaroslaw Gowin lengyel miniszterelnök-helyettes december 3-i nyilatkozatát követően, amikor is először merült fel a vétó feladásának a gondolata nyilvánosan, szinte folyamatosan emelkedtek.

Sőt, nem csak, hogy emelkedett a magyar és a lengyel tőzsde az elmúlt egy hétben, de a legjobban teljesítők voltak globálisan is.

Látható a lenti grafikonon, hogy amíg a BUX és a lengyel WIG 20 6,2 százalékot, illetve 5 százalékot emelkedett, addig a világ vezető részvényindexei alig moccantak meg az elmúlt egy hétben. Az amerikai S&P 500 gyakorlatilag stagnált, a Dow Jones alig emelkedett, míg a technológiai részvényekben bővelkedő Nasdaq még fél százalékot esett is. Nem volt ez másképpen a német DAX esetében sem, amely csupán 0,3 százalékkal került feljebb, a francia CAC pedig több mint 1 százalékos mínuszt produkált.

Ez tehát arra utal, illetve azt a megfigyelést támasztja alá, hogy a magyar és a lengyel tőzsdék nem a jó világpiaci hangulat hátán emelkedtek nagyot, hanem a ralinak specifikusabb okai vannak. A teljesítménykülönbség mértékéből pedig egyértelműen következik, hogy a nagy rali mögött a vétóügy alakulása húzódik meg.

Ugrott a magyar tőzsde

A BUX index tehát több mint 6 százalékot emelkedett egy hét leforgása alatt, kicsit távolabbról nézve azért persze látható, hogy a vezető részvényindexekkel (pl. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) szemben azért még messze van a magyar tőzsde a korábbi csúcsoktól. A november azonban nagyon erősre sikeredett, amit megtoltak a mostani események is, azaz másfél hónap alatt mintegy 25 százalékot emelkedett a magyar tőzsde.

Ha kicsit közelebbről nézzük meg a magyar tőzsdét, akkor az látható, hogy a hazai papírok közül a legjobban az OTP és a Mol teljesített az elmúlt egy hétben, előbbi 8,5 százalékot emelkedett, utóbbi pedig 6,4 százalékot. A Richter is nagyon jól teljesített, 5,4 százalékot ment egy hét alatt. Egyértelmű tehát, hogy a magyar tőzsdét elsősorban a nagyobb, blue chip vállalatok húzták magukkal felfelé. A vétóügy fejleményei mellett természetesen az is segített, hogy a bankszektor és az energetika alapvetően is jobban teljesített az elmúlt hetekben, főleg a koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek miatt. Ez azt eredményezte, hogy november eleje óta egy komolyabb rotálás indult el a vírus által jobban megviselt szektorok irányába. Vélhetően ez a két hatás, a kedvező vakcinás fejlemények, és a vétóügy konklúziója az, ami a mostani növekedések mögött áll.

Az OTP emellett a mostani ralival technikai szempontból egy november közepe óta tartó oldalazásból is sikeresen kitört, és ezzel a korábbi mozgóátlagok felé is került, tehát ez is javította a teljesítményt. November eleje óta 30 százalékot raliztak a részvények, bár a korábbi 15 ezer forint feletti csúcsoktól még messze vannak a papírok. A bankok esetében természetesen szintén nagyon fontos a koronavírus-járvány alakulása és a gazdasági kilábalás, hiszen hitelezési és az ügyfelek fizetőképessége szempontjából sem mindegy, hogy meddig húzódnak a problémák.

A Mol árfolyamát természetesen segítette az olajár kedvező alakulása is, ami mögött szintén alapvetően a koronavírus-vakcina egyre több ország általi engedélyezései állnak (pl. az Egyesült Királyság és Kanada, de küszöbön az amerikai engedélyezés is). A Mol részvényei november eleje óta 40 százalékot mentek, de a korábbi csúcsok még nagyon messze vannak, ez jellemző persze a legtöbb olajipari szereplőre is.

A Richter is remekül teljesített, esetükben szerepet játszhat például a sajátrészvény-vásárlás, illetve a nem régen bejelentett fontos akvizíció is. Az OTP-vel és a Mollal ellentétben a részvények már régen meghaladták a korábbi csúcsokat, és azóta is folyamatosan jól teljesítenek. November eleje óta nagyjából további 15 százalékkal emelkedett az árfolyam.

A lengyel tőzsde egy nappal hamarabb indult

A lengyel tőzsde alakulása is hasonló trendeket mutat a magyarhoz hasonlóan, vagyis itt is elsősorban a bankszektor és az energetikai vállalatok részvényei emelkedtek nagyot. Többek között az olajipari Lotos több mint 30 százalékot emelkedett egy hét alatt, de az előbbit éppen felvásárló, szintén olajban utazó PKN Orlen is nagyot ment, 11,7 százalékkal került feljebb. A bankszektor papírjai közül péládul a Pekao teljesített remekül, amelyik Lengyelország egyik legnagyobb bankja, 6,6 százalékkal emelkedett.

A Lotos, mint olajipari szereplő, a Molhoz hasonlóan messze jár a korábbi csúcsoktól, 2019 vége óta folyamatosan esett az árfolyama az olajárakkal együtt. A részvények szintén november elején pattantak fel a kedvező koronavírus-vakcinás híreket követően, november eleje óta 60 százalékkal került feljebb.

A PKN Orlen, amely főleg olajfinomítással és ehhez kapcsolódó termékek kereskedelmével foglalkozik, szintén jól teljesített, november eleje óta szintén közel 60 százalékot ralizott az árfolyam, holott másfél hónapja az árszint még a márciusi mélységek alá is benézett.

A Pekao, amely a bankszektorban tevékenykedik, nem teljesített túl jól az elmúlt években sem, folyamatosan csökkent az árfolyam, és a koronavírus-járvány után zuhant még erre egy jókorát, október végére pedig egy kisebb nyári felpattanás ellenére még mélyebbre süllyedt. Azóta azonban ralizott egy nagyot a részvény, mintegy 40 százalékot emelkedett, de a korábbi szintek eléréséhez még innen is dupláznia kellene egyet.

Címlapkép: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images