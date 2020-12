Jól nyitott a magyar tőzsde, Európa viszont lefordult

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az S&P 500 és a Dow Jones lejjebb került a csütörtöki kereskedésben, amely részben a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adatnak és a koronavírus-stimulus csomaggal kapcsolatos vitának volt betudható, a Nasdaq viszont az Airbnb sikeres IPO-jának is köszönhetően pluszban zárt. Az ázsiai tőzsdék ma felemásan teljesítettek, a hangulatot az amerikai gazdasági mentőcsomag késlekedése árnyalta be. A tegnapi 1,1 százalékos emelkedést követően ma is jó hangulatban indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX több, mint 0,6 százalékos pluszt mutatott a reggeli órákban, Európában azonban borongós a hangulat, szinte mindegyik vezető index lejjebb került a nyitásnál.