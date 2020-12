Komoly tervekkel készül a Tesla 2021-re

Elon Musk cége körülbelül 20 milliárd dolláros költségvetéssel készül 2021-re – szükségük is lesz erre az összegre a rendkívül ambiciózus terveik megvalósítására, többek között egy futurisztikus, teljesen elektromosan működő pickupot is piacra terveznek dobni jövőre.

Komoly forrásokkal a zsebében tervezheti 2021-es évét a Tesla, az elektromosautó-gyártó ugyanis nemrég 5 milliárd dollár értékű részvényt bocsátott ki, az elmúlt három hónapban ez már a második részvény értékesítés volt Elon Musk cégétől. A tranzakcióknak köszönhetően csökkent a hitelállomány, ezzel együtt Musk elmondása szerint a cég kockázatai is mérséklődtek. Az ezt megelőző tőkeemelés egyébként szeptember elején történt, akkor is 5 milliárd dollár értékben bocsátott ki új részvényeket a vállalat, de már februárban is ehhez az eszközhöz folyamodott a cég, mikor 2 milliárd dollár értékű új részvényt jegyeztek.

Ha ehhez hozzávesszük a harmadik negyedévre jelentett 14,5 milliárd dolláros szabad készpénzállományt és egyéb tényezőket, akkor – Adam Jonas, a Morgan Stanley elemzőjének kalkulációira támaszkodva –

körülbelül 20 milliárd dolláros 2021-es költségvetéssel számolhatunk a Teslánál.

A hosszabb távú folyamatokkal kapcsolatban így vélekedett Jonas:

Előrejelzésünk szerint 2021 és 2025 között körülbelül 50 milliárd dollárt fog költeni a Tesla tőkebefektetésre, illetve kutatásra és fejlesztésre.

És hogy mire terveznek költeni Musk cégénél jövőre?

Többek között egy futurisztikus, teljesen elektromosan működő pickupot terveznek piacra dobni 2021-ben, de egyéb haszongépjárművek is le fognak gurulni a futószalagról a tervek szerint. Emellett

a két új gyáruk építésének befejezésére is sor kerülhet

jövőre, az egyik üzem Németországban, Berlin mellett épül, a másik pedig Texasban.

Musk elmondása szerint „sínen vannak” afelé, hogy már jövőre megkezdődjön a gyártás és a szállítás az új üzemekből, a texasi gyárban fogják többek között megépíteni a Cybertruckot, de a Model Y-t és a Model 3-at is innen szállíthatják majd a keleti parton.

A gyárépítések és az új pickupok mellett a „robotaxik” flottájának kiépítésére fókuszálhatnak még a Teslánál, továbbá kiterjeszthetik a biztosítási tevékenységeket és tovább fejleszthetik az akkumulátorcellájukat is.

Az év vége felé közeledve most már nagy biztonsággal elmondható, hogy 2020 egyik legnagyobb sztárja a tőzsdéken a Tesla, tavalyi záróértékéhez képest eddig 650 százalékot tudott szárnyalni a papír árfolyama.

Címlapkép: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg via Getty Images