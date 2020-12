Vegyes zárás a tengerentúli tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdék ma felemásan teljesítettek, a hangulatot az amerikai gazdasági mentőcsomag késlekedése árnyalta be. A tegnapi 1,1 százalékos emelkedést követően ma is jó hangulatban indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX több, mint 0,6 százalékos pluszt mutatott a reggeli órákban, Európában a koradélutáni órákra azonban egyre több ország börzéje került lejtmenetbe. Az EU csúcs találkozója utáni sajtótájékoztatója során Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Királysággal megkötni kívánt kereskedelmi megállapodás elmaradásának nagyobb a valószínűsége, mint a létrejöttének - erre a kijelentésre komoly lejtmenetbe kapcsoltak a börzék, több ország esetében is 2 százalék körüli volt a mínusz a kijelentést követően, a magyar börze is lefordult. A késődélutáni órákra valamelyest enyhült az eladói nyomás, a legtöbb börze azonban így is komoly visszaesést könyvelhet el ma. Eséssel nyitották a kereskedést a tengerentúli börzék is, a borongós hangulatot többek között a késlekedő gazdaságélénkítő stimulus határozta meg a kereskedés végéig.