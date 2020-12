Eggyel bővült az online vásárlást kínáló hazai élelmiszerüzletek csapata

Decembertől a Prímából is rendelhetünk a Wolton keresztül. A szolgáltatás 1 órán belüli kiszállítást és érintkezésmentes kézbesítést ígér, ami egyelőre Budapest egyes kerületeiben érhető el.

Az idei évben a járvány miatt jelentősen megemelkedett az igény az online rendelésre és házhozszállításra az élelmiszerek terén is. A nagy áruházláncok sokszor nem is győzték kapacitással a kiszállítást, ez pedig a kisebb élelmiszerboltoknak is esélyt jelentett, ha elérhetővé tudták tenni a házhozszállítást. Ebben segítette őket a Wolt, saját futáraival és kiépített rendszerével ezt a beruházást gyakorlatilag megspórolta a vele szerződő üzleteknek– olvasható a Wolt közleményében.

A Budapest területén elérhető szolgáltatáshoz csatlakozott most Príma Express néven a Príma is, amely így is lehetővé teszi vásárlóinak az online rendelést. A kiszállítás egyelőre két budapesti üzletből történik, de a szolgáltatás így is elérhető Budapest legtöbb részén: az I., V., VI., VII., VIII, kerületek teljes egészében, a XIII., a IV., a XIV. és a III. kerület nagy részén, az II. és XI. kerület egy részén. Folyamatban van további boltok bevonása is, így a kiszállítási terület is bővülni fog a közeljövőben.

A Wolt futárai átlagosan 30-60 percen belül házhoz viszik a rendelést. A futárok érintkezésmentesen kézbesítik a rendeléseket és december 15-ig ingyenes a kiszállítás.

A versenytársak közül az Aldi is bejelentette a közelmúltban, hogy elindítja a házhozszállítást, hasonlóképpen nem saját rendszerrel, hanem egy online szolgáltatóval együttműködésben.

Címlapkép: Shutterstock