Ezekkel a módszerekkel csökkentik adóterheiket a nagy olajtársaságok

A Bermuda szigetcsoportot és a Bahamákat jellemzően nem az olaj- és gázipari tevékenységükkel szokták azonosítani a legtöbben, ehhez képest az itt bejegyzett leányvállalatok mégis igen komoly profitot termelnek több olajtársaságnak is, mint amilyen a Shell vagy a Chevron. Népszerű adóparadicsom még a Csatorna-szigetek, Svájc és Írország is. A nagy olajtársaságok többféle módon, és igen kreatívan próbálják meg csökkenteni adóterheiket, derül ki a Reuters által kiadott friss olajipari elemzésből.

Adóparadicsomokba irányuló milliárdok

A nagy olajvállalatok több százmillió dollár adót kerülnek el úgy, hogy a megtermelt profitokat átemelik minimális munkavállalóval működő biztosítási és pénzügyi leányvállalatok felé, amelyek adóparadicsomokban vannak bejegyezve.

Többek között a Shell, a BP, az Eni, a Chevron és a Total is olyan leányvállalatokat használ, amelyek a Bahamákon, Svájcban, a Bermuda-szigeteken, a brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigeteken (pl. Guernsey, Jersey) vagy Írországban vannak bejegyezve.

Ezek a leányvállalatok pedig a vállalatcsoport többi részének nyújtanak különféle szolgáltatásokat, beleértve a hitelezést, a biztosítói tevékenységet, vagy az olajkereskedést.

A cégcsoport többi egységétől begyűjtött pénzek után pedig alig vagy egyáltalán nem fizetnek adót ezekben az országokban.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a tevékenységek nem törvénybe ütközőek. Arra viszont ráirányítják a figyelmet, hogy a nemzetközi olajvállalatok kiterjedtségüknél és erőforrásaiknál fogva rendelkeznek azzal a képességgel, hogy „átjátsszák” a globális adórendszereket és ezáltal csökkentsék a rájuk eső adóteher mértékét. Ennek persze az is egy járulékos következménye, hogy egyes országok adóbevételei csökkennek, főleg ott, ahol az olajkitermelésből fakadó adókötelezettségek az állami bevételek jelentős részét képezik.

Forrás: Nicola Muirhead/Bloomberg via Getty Images

A fentiekre egy példa az úgynevezett captive biztosító, amely gyakorlatilag egy cégcsoporton belül létrehozott biztosítási tevékenységet folytató vállalkozás, amely zártkörben nyújt szolgáltatásokat, de kifelé nem. Ez a csoporton belül létrehozott captive biztosító pedig begyűjti a többi vállalati egységtől a biztosítási prémiumokat különböző jogcímeken, de jellemzően a kifizetések aránya alacsonyabb, mint a hagyományos biztosítók esetében az iparági adatok alapján. Vagyis alapvetően arról van szó, hogy:

ezek a cégcsoporton belül üzemelő biztosítótársaságok felszívják az árbevétel egy részét, jellemzően olyan leányvállalatoktól, amelyek magasabb adókötelezettség alá esnének, és így azok alacsony vagy adómentes helyekre kerülnek.

Egy konkrét példát említve, a BP is rendelkezik ilyen captive biztosítóval, amely 2018 végén már közel 6,5 milliárd dollárnyi készpénzzel rendelkezett az AM Best hitelminősítő adatai alapján, amely főleg biztosítók kockázatát elemzi. Ennek a Jupiter Insurance nevű captive biztosítónak pedig már volt korábban olyan éve is, amikor a BP teljes vállalati nyereségének a 14 százalékát adta. A leányvállalatnak ugyanakkor egyetlen alkalmazottja sem volt, csak hat igazgatója, a feladatokat ugyanis kiszervezték a Willis Towers biztosítási cég felé. A Jupiter egyébként a Csatorna-szigetek közé tartozó Guernseyn van bejegyezve.

A fenti jelenség azért is különösen aktuális, mivel sok olajban gazdag ország kifejezetten nehéz gazdasági helyzetbe került a koronavírus-járvány és az olajárak bezuhanása miatt.

Az amerikai Global Financial Integrity nonprofit elnöke, Raymond Baker szerint:

Ezek a vállalatok szándékosan kihasználják az adószabályozás hézagjait és a nehéz behajthatóságot, mindezt azért, hogy nagy profitokat érjenek el.

Ezzel szemben egy Los Angeles-i jogi cég partnere, Bryan Kelly véleménye az volt, hogy:

Az adótervezés az üzletmenet jogszerű része, a felügyelőbizottságnak kötelessége a profitok maximalizálásának biztosítása.

A helyzetet talán legjobban egy nigériai, az olajbevételek erősebb szabályozását sürgető szervezet munkatársa, Waziri Adio jellemezte:

Az olajtársaságok gyakorlata lehet, hogy legális, de nem fair.

Pénzügyek a Bahamákon és a Bermuda-szigeteken

A brit-holland olajóriás, a Royal Dutch Shell által publikált évente kiadott adózással kapcsolatos kiadványból az derül ki például, hogy:

a Shell 2018 és 2019-ben nagyjából 1,3 milliárd dollárnyi profitot könyvelt el a Bermudákon bejegyezett banki és biztosítói leányvállalatai után, amelyeknek együtt összesen 3 darab alkalmazottja van.

A City University of London politikai gazdaságtan professzora, Richard Murphy szerint gyaníthatóan adózási szándékok húzódnak meg a két leányvállalat felhúzása mögött, amire az utal, hogy a profitok nagyon magasak, ugyanakkor a bevételek többsége meg a vállalatcsoport többi tagjától származik. Ehhez még hozzátette, hogy:

A számoknak nincs értelme. Ha a Shell ennyire sok pénzt csinál a biztosítási és hitelezési tevékenységein keresztül, akkor miért nem nyújt ilyen szolgáltatásokat a vállalaton kívül is és csinál még több pénzt?

Aztán ott van még a Bahamákról származó 1,8 milliárd dolláros profit is, szintén 2018-as és 2019-es adatok alapján, amelyet az olajkereskedéssel foglalkozó Shell Western után könyvelt el a cég, ahol 36 munkavállaló dolgozik.

A vállalat Shell olajmezőkről és más termelőktől vásárol olajat, amelynek két harmadát más Shell leányvállalatok felé értékesíti tovább. Ennek a házon belül alapított olajkereskedői leányvállalatnak a nyereségeit pedig a legnagyobb ezen a területen dolgozó vállalatok is megirigyelhetik:

A 36 fővel működő Shell Western éves nyeresége ugyanis közel annyi volt, mint az 5106 munkavállalót foglalkoztató független, főleg olajkereskedéssel foglalkozó Trafigurának.

A Trafigura ugyanis tavaly 992 millió dollár adózás előtti nyereséget ért el, míg a Shell a Bahamákon 2019-ben közel 850 millió dollár adómentes profitot könyvelt el.

Forrás: Shell (Tax Contribution Report 2019)

Az is árulkodó, hogy a Shell Western nyereségkulcsa 4 százalék körül alakult 2018-ban és 2019-ben, ami négyszerese, mint amennyit általában a független olajkereskedők tudnak produkálni (a Trafigura, a Vitol és a Mercuria pénzügyi adatai alapján).

A Shell közleményben tagadta, hogy a Bermuda-szigeteken működő tevékenységei adóelkerülésre irányulnának, míg a Bahamákon bejegyzett olajkereskedéssel kapcsolatban a cég azt nyilatkozta, hogy annak nyeresége összhangban áll annak kereskedelmi tevékenységeivel.

A világ legjobb biztosítója

Már korábban is említettük a BP és vállalaton belül működő captive biztosítójának a példájat. Az AM Best hitelminősítő korábbi adatai alapján azt is lehet még tudni, hogy:

a Jupiter Insurance például 2014-ben 1,3 százalékos működési mutatóval rendelkezett, amely a költségeket viszonyítja a bevételekhez, és ebben már benne voltak a biztosítási kifizetések is.

Viszonyításképpen, a legtöbb biztosító működési mutatója 90 százalék körüli az Egyesült Államokban iparági adatok alapján.

Külön érdekesség, hogy a Jupiter még azokban az években is kifejezetten jól teljesített, amikor bekövetkezett a Deepwater Horizon olajfúrótorony katasztrófája, amelyet 2016-ban dolgoztak fel Mark Wahlberg főszereplésével a Mélytengeri Pokol című filmben is.

Ez azért volt lehetséges, mivel bár a károk értéke elérte a 70 milliárd dollárt is, de a Jupiter biztosító kifizetéseit maximum 1,5 milliárd dollárban korlátozták bármilyen esemény előfordulása kapcsán is.

Emiatt a Jupiter Insurance veszteségei a begyűjtött prémiumok 15 százalékát sem érték el 2009 és 2013 között.

Aztán ott van az is még, hogy a jelentős készpénzállománnyal rendelkező Jupiter a tartalékok 98 százalékát kihitelezte az anyavállalat BP felé, amely után utóbbi kamatokat fizet az AM Best adatai alapján. Ez egyrészt hozzáférést ad a BP számára egy jelentős készpénzmennyiséghez, másrészt mivel a kamatbevételek után a hitelező fizet adót, így az adóterhek is alacsonyabbak.

A BP egy szóvivője a vállalat 2018-as adópolitikájára hivatkozott, amiben az áll, hogy a cég nem bocsátkozik semmilyen mesterséges adómegállapodásba.

Vannak még mások is

Az amerikai olajóriás Chevron például szintén egy captive biztosítót működtet a Bermudákon, ám erről közelebbi pénzügyi adatok nem állnak rendelkezésre.

például szintén egy captive biztosítót működtet a Bermudákon, ám erről közelebbi pénzügyi adatok nem állnak rendelkezésre. A francia Total is saját leányvállalatán keresztül biztosítja magát, amely Svájcban működteti az Omnium Reinsurance nevű viszontbiztosítót. Svájcban a captive biztosítók kedvezményes adózás alá esnek és kevesebb mint 10 százalékot fizetnek.

is saját leányvállalatán keresztül biztosítja magát, amely Svájcban működteti az Omnium Reinsurance nevű viszontbiztosítót. Svájcban a captive biztosítók kedvezményes adózás alá esnek és kevesebb mint 10 százalékot fizetnek. Végül az olasz Eni Írországban működtet saját biztosítói vállalatot, amelynek szintén jóval alacsonyabb kifizetései voltak, mint amennyi prémiummal kapcsolatos bevétele. A leányvállalat 2018-ban 56 millió euró nyereséget ért el, amely után csak 12,5 százalék adót fizetett.

(Reuters)

Címlapkép: VW Pics / Andre Seale