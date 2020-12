Máris megkezdődött a koronavírus-vakcina szállítása az USA-ban

Megkezdte a Pfizer a michigani üzeméből a koronavírus-vakcinák kiszállítását - írja a Wall Street Journal. A speciálisan felkészített teherautók elsőként az egészségügyi osztályokhoz és kórházakhoz mennek.

Szállítják a vakcinákat

A szállítmányozást a United Parcel Service Inc. és a FedEx Corp. teherautói végzik, egyszerre 145 helyszínre szállítva az oltásokat. A teherautók több mint 500 ezer adag vakcinát szállítanak, speciális körülmények között, ugyanis a Pfizer által előállított készítményeket -70 fokon kell tárolni.

Amerikában elsőként a koronavírus-fertőzötteket ellátó szakemberek, az idősek otthonában dolgozók kaphatják meg az oltást, igaz eltelhet még 1-2 nap, mire ezek a helyek kiképzik a személyzetet és megkezdik az oltások beadását.

A lakosságnak még várnia kell az oltások nagyobb mennyiségben történő rendelkezésre állására, mivel a gyártás és a szállítás fokozatos.

A WSJ cikke emlékeztet arra is, hogy a valaha volt leggyorsabb vakcina-fejlesztés után az oltások szállítása is óriási kihívás. Nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen rendkívüli eredmény, hogy már most a kész vakcináról beszélünk - fejtette ki a lapnak Kelly Moore, az Immunizációs Akció Koalíció immunizációs oktatásának igazgatója.

A kezdeti készletek ugyanakkor korlátozottak, a Pfizer azt tervezi, hogy idén 25 millió adagot szállít le az Egyesült Államokba, az első héten ebből 2,9 millió darab érkezhet célba. Az oltást két dózisban adják be, háromhetes különbséggel. Így idén 12,5 millió ember lehet átoltott az USA-ban.

A Wall Street Journal cikke arra is kitér, hogy az USA-ban 15,8 millió ember fertőződött meg koronavírussal és 295.500 fő veszítette életét. A fertőzésszám pedig csak növekedett az elmúlt hetekben.

A vakcinákkal kapcsolatos várakozások óriásiak, a világ minden kormánya az átoltottsághoz köti a koronavírus-járvány végét, ezért milliószámra kötöttek le kontingenseket az országok.

Mint ismert, az FDA pénteken engedélyezte a Pfizer/BioNTech készítményét, miután a 44 ezer főn elvégzett kísérletek szerint a vakcina 95%-os hatékonyságot mutatott. Az oltást ultrahideg hőmérsékleten kell tárolni, mivel új génalapú technológiát alkalmaz.

Mit kell tudni erről a vakcináról?

A Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinája a következő-generációs vakcinák közül az mRNS-alapú vakcinák közé tartozik. Tudományos nevén BNT162b2-nek jelöljük és gyakorlati szempontból egy lipid nanorészecskébe csomagolt, a stabilitás miatt módosított hírvivő RNS molekulát (mRNS) tartalmaz - írta Facebook bejegyzésében nemrégiben a Virológia Pécs.

Tudományos nevén BNT162b2-nek jelöljük és gyakorlati szempontból egy lipid nanorészecskébe csomagolt, a stabilitás miatt módosított hírvivő RNS molekulát (mRNS) tartalmaz. A hírvivő RNS molekula a lipid nanorészecskében utazva bejut a sejtjeink sejtmagon kívüli (ún. citoplazma) részébe. A molekuláról a szervezetünk fehérjekészítést végző apparátusa, a normál sejt működés megmaradása mellett erről a hírvivő RNS molekuláról is fehérjét írnak át. A fehérje ebben az esetben a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéjének az a változata, amely immunitási szempontból a legjobb hatást váltja ki. Ez a sejtjeink által letermelt fehérje kijut a sejtfelszínre és „elérhetővé” válik immunrendszerünk számára, amely mind antitestekkel (ún. humorális immunválasz), mind pedig az immunsejtjeink felkészítésével (ún. sejtes immunválasz) válaszol erre – így alakítva ki a védelmet. A hírvivő RNS miután „elvégezte feladatát” – ugyanúgy, mint a saját sejtjeink működésekor keletkező hírvivő RNS-ek – ezek is elbomlanak. A közhiedelemmel ellentétben itt biológiailag és technológiailag sem lehetséges génbeültetés, a bevitt molekula be sem jut a sejtmagba.

A klinikai hármas vizsgálati fázisba összesen 43 548 embert vontak be, 21 720 vakcinakészítményt, míg 21 728 személy placebo készítményt kapott. A vakcina izomba történő beadásra készült az első dózist követően 21 nappal adták be a második dózist. A vizsgálatot 16 év feletti személyekkel végezték. A jelenleg értékelt időszak 2 hónap, ennyi ideig, de óriási valószínűséggel ennél jóval tovább is hatásos lesz az immunválasz.

Az első dózist követő 12 nappal már kialakult bizonyos fokú védelem. A második dózist követően 7 nappal már 95%-os hatékonyság állapítható meg. Rendkívül jó hír, hogy a hatékonyság 90-100% közt mozgott korcsoportok, nem, etnikum, BMI-index és egyéb egészségügyi kondíciók viszonylatában. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel ezek a tényezők nem befolyásolják a hatásosságát.

A kormány is erre a vakcinára vár

Az amerikai-német Pfizer vakcinája kaphatja meg leghamarabb az engedélyt Magyarországon. A tömeges koronavírus elleni oltásra várhatóan a következő év első negyedévében számíthatunk - olvasható a kormány hivatalos bejegyzésében. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy mekkora mennyiség érkezhet Magyarországra a Pfizer vakcinájából, az EU 200 millió dózisra kötött megállapodást a Pfizerrel és további 100 millió adagra van opciója.

Vannak még nyitott kérdések

A koronavírus-vakcinát még mindig több bizonytalanság övezi, vannak olyan kérdések, amelyeket az előzetes vizsgálatok sem tudnak megválaszolni. A pécsi virológusok szerint a fő kérdések a következők:

Biztonság és hatékonyság a megfigyelési időszakon túl,

olyan populációs csoportokban történő vizsgálat, akik egyelőre nem kerültek vizsgálatra (Várandós anyák, gyermekek, immunhiányos állapotúak stb.)

Véd-e a vakcina az enyhe vagy tünetmentes betegséggel szemben is? Ez azért fontos, mert megelőzné a fertőzés továbbadását a vakcinált egyénekről a nem vakcináltakra. Szerintük ezt a további megfigyelési időszakból megtudhatjuk majd.

Milyen hatékonyság várható azoknál, akik kihagyják a második dózist?

Címlapkép forrása: Morry Gash - Pool/Getty Images