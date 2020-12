Két hete nem zártak ilyen rosszul az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdék ma kimondottan jól teljesítettek, ez leginkább a japán jegybank által közölt javuló üzleti közhangulatnak tudható be. Jól kezdte a napot a magyar börze is, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb a nyitás után, illetve Európa szerte pozitív hangulatban indult ma a kereskedés: ez többek között annak tudható be, hogy a brit kormány és az Európai Bizottság vasárnapi közös közlménye szerint folytatódhatnak a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerének feltételeiről, de azt is díjazzák a befektetők, hogy sikerült elfogadni az uniós költségvetéssel és a helyreállítási alappal kapcsolatos rendeleteket az Európai Tanácsban. A délutáni órákban szinte mindegyik ország börzéje pozitív tartományban mozog, a magyar börze többször is vezette az emelkedést. Pozitív nyitást láthattunk a tengerentúlon is, mindhárom vezető index jól kezdte a kereskedést - a remek nemzetközi hangulat mellett az első koronavírus-vakcinák kiszállításának és Joe Biden hivatalos elnökké válásának is örülhetnek a befektetők.