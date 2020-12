Kitart a remek hangulat Európában

Nagyot raliztak december eleje óta a Mol részvényei és továbbra is folytatódik az emelkedés. Nem csak a Mol, hanem a régiós versenytársak is jól teljesítenek, hiszen az OMV és a PKN Orlen is szépen emelkedett az elmúlt hetekben, de alapvetően az egész olajipar folyamatosan felfelé tart már november eleje óta. Közelebbről is megnéztük a Molnak és szektortársainak az árfolyamváltozásait, és az emelkedés mögött álló indokokat, amelyek között van fundamentális és technikai is. Azt is megvizsgáltuk, hogy merre mehet tovább a Mol árfolyama innen, és az árazást is az európai olajtársaságokhoz viszonyítva.