Remek nyitás Európában, emelkednek a piacok

Vegyes napja volt a tengerentúli börzéknek a hét utolsó kereskedési napján, a borongós hangulatot többek között a késlekedő gazdaságélénkítő stimulus határozta meg a kereskedés végéig, enyhe pluszban zárt a Dow, de lejjebb került az S&P 500 és a Nasdaq is. Az ázsiai tőzsdék ma kimondottan jól teljesítettek, ez leginkább a japán jegybank által közölt javuló üzleti közhangulatnak tudható be. Jól kezdte a napot a magyar börze is, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb a nyitás után, illetve Európa szerte pozitív hangulatban indult ma a kereskedés - a reggeli órákban szinte mindegyik ország börzéje pozitív tartományban mozog.