Hatalmas beruházásra készül a Masterplast az egészségiparban - Itthon is gyártani fogja a maszkok és orvosi védőruhák alapanyagát

Története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását indítja el a Masterplast, amellyel új szintre emeli az egészségipari jelenlétét. A vállalat központi telephelyén 9,46 milliárd forintból létesülő üzem évente 7 ezer tonna, egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok széles körének előállítására lesz képes - közölte a vállalat.

A nagyfokú automatizáltsággal működő gépsor szinte valamennyi egészségipari védőfelszereléshez és higiéniai termékekhez fog alapanyagokat gyártani.

Az egész Kárpát-medencében egyedülálló egészségipari beruházás hozzájárul Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítéséhez, miután hazai forrásból fedezheti az ország és a régió egészségipari gyártóinak alapanyag igényét.

A tervek szerint 2021. május végéig az üzem átadásra kerül, ahol júniustól folyamatos felfutás mellett kezdődhet meg a termelés.

A fejlesztést követően évente több mint 20 millió eurós árbevételt hozhat a magasabb jövedelmezőségű egészségipari divízió, amely az évtized végére az építőipari szegmens szintjére növekedhet a magyar gyártónál.

Belépés az egészségiparba



Az 1997-ben alapított Masterplast fő tevékenysége az építőipari szigetelőanyagok gyártása és értékesítése. A magyarországi központú, közép- és kelet-európai nemzetközi cégcsoport ma a világ 9 országában rendelkezik saját tulajdonú aktív leányvállalattal, ahol 4 telephelyen több gyártóegységet is működtet. A csoport fő termékeivel a homlokzati hőszigetelő rendszer, hő-, hang- és vízszigetelés, tetőfedés, valamint a szárazépítészet területén van jelen.



2020-ban a vállalat belépett az egészségiparba is egy ascherslebeni német gyáregység megvásárlásával. A gyár az egészségügy és építőipar részére speciális flízeket és többrétegű membránokat gyárt. A német leányvállalatot júniusban alapította a Masterplast, Masterplast Nonwoven GmgH. néven. A Masterplast 50 százalékos tulajdonrészt, valamint menedzsment jogot szerzett a cégben, a fennmaradó 50 százalék egy német üzletember, Hartmut Layer tulajdonában van, a tulajdonostárs üzletrészének megvásárlására opciós megállapodást kötöttek a felek. A kivásárlási folyamat egy előre meghatározott ársáv keretein belül legkésőbb 2023. második negyedévében zárul le, melynek végén a Masterplast 100 százalékos tulajdonrészt szerez a vállalatban.



A német piac 2020 harmadik negyedévétől a beszámolókban külön kerül bemutatásra, ugyanis a második félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban. Az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom, Németország a cégcsoport második legnagyobb forgalmú piaca lett Magyarország után. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg.

A Masterplast központi telephelyén, Sárszentmihályon létesülő flíz gyár teljes mértékben alkalmas a pandémiás védekezéshez szükséges orvosi védőruházatok, szájmaszkok, és az egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök gyártóinak alapanyag ellátására. A 7700 négyzetméteren helyet foglaló új üzem átadása 2021. május végéig történhet meg és júniustól 50 munkatárssal, folyamatos felfutás mellett kezdheti meg a termelést.

A fejlesztéssel nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében is egyedülálló, regionális beruházás jön létre, miután jelenleg hazánkban és a velünk határos országokban sincs hasonló egészségipari alapanyag gyártás. A vírushelyzet kapcsán, Magyarországon és a régióban is több maszkgyártó gyártósort telepítettek és terveznek továbbiakat is, amelyek jelentős alapanyag igényét biztosítja az új üzem.

A hazai szükséglet felett gyártott alapanyagot európai célpiacokon tervezi értékesíteni a magyar gyártó, amelyekre jelentősen megnőtt a kereslet. Az egészségiparban megszokott, az építőiparnál magasabb nyereségtartalom mellett nagyságrendileg 20 millió eurós éves árbevételt hozhat az egészségipari üzletág a Masterplast számára 2021-ben, és az évtized végére elérheti az építőipari szegmens szintjét.

A németországi akvizíció által megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva komolyabb kutatás fejlesztési tevékenységet is folytatni kíván új üzemében a Masterplast, melynek során célja az egészségipar igényeire szabott új-innovatív alapanyagok kifejlesztése. Az új generációs egészségipari textíliák tartósabb felhasználhatóságot nyújthatnak, melyek kedvezőbb költségszint mellett történő gyártással további versenyelőnyt és magasabb jövedelmezőséget biztosíthatnak a vállalat számára.

A 9,4 milliárd forint fő összegű beruházás finanszírozása 20 százalék saját forrásból, és 80 százalékos vissza nem térítendő állami támogatásból valósul meg, amelyet a Pénzügyminisztérium az Egészségipari Támogatási Program keretében folyósít.

"A németországi akvizíció lehetőséget biztosított számunkra, hogy belépjünk az egészségiparba. Az ott felhalmozott jelentős szakmai tapasztalatra, gyártói tudásra, valamint vevői és szállítói kapcsolatrendszerre alapozva hoztuk meg döntésünket, mellyel célunk, hogy hosszútávon az egészségipar meghatározó szereplőjévé váljunk. Történetünk legnagyobb beruházása ezért igazi mérföldkő, amellyel elérhetjük, hogy az évtized végére az építőipari szegmens szintjére erősödjön az egészségipari üzletág. Ezzel csökkenthetjük kitettségünket az építőipar ciklikusságával szemben, fokozhatjuk a válságálló képességünket és magasabb nyereségtartalmat érhetünk el. Az új beruházás jelentősen felülírja a korábbi stratégiát, melynek frissített anyagát 2021. január 12-én egy online konferencia keretében mutatjuk be az érdeklődőknek.” - tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast elnöke.